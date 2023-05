Settimana all'insegna dell'instabilità meteo, con giornate di sole e possibili temporali

Il ciclone mediterraneo responsabile del maltempo degli ultimi giorni si allontana verso la Grecia ma al suo seguito la pressione non aumenta in modo significativo. Se fossimo in inverno l'aumento barico potrebbe essere sufficiente a garantire tempo stabile ma nel periodo caldo i moti ascensionali sono facilitati dalle temperature più elevate dell'aria e basta davvero poco per destabilizzare l'atmosfera, specie in presenza di elevata umidità dell'aria. Questo significa che avremo ancora dei temporali, inizialmente solo di matrice convettiva stimolati dal riscaldamento diurno, poi però da metà settimana un nucleo di correnti più fredde scenderà dalla Scandinavia per dirigersi verso l'Europa occidentale. Questa piccola goccia fredda è vista transitare dai modelli nei pressi delle regioni alpine per poi dirigersi verso la Spagna ma tanto basterà a stimolare dei temporali anche forti su buona parte delle regioni settentrionale.

La giornata odierna sarà ancora caratterizzata ancora da una certa instabilità, in parte legata all'influenza del vortice in allontanamento verso la Grecia, ma in gran parte di stampo convettivo per il riscaldamento dell'aria nelle ore diurne che stimolerà la formazione di molti temporali. Le regioni più esposte saranno quelle centro meridionali soprattutto Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. C'è ancora il concreto rischio che i fenomeni dalle zone interne peninsulari possano propagarsi alla costa tirrenica e colpire città come Pisa, Grosseto, Roma, Latina, Napoli, Salerno. Meno esposto il Nord e tutto l'Adriatico con eventuali brevi piovaschi pomeridiani strettamente sulle zone alpine. Le temperature saranno in aumento con valori anche prossimi ai 28°C sulla Valpadana centro orientale.

La giornata di martedì vedrà una maggiore stabilità, ci sarà sole al mattino, poi nel pomeriggio l'eventuale instabilità temporalesca dovrebbe restare relegata alle sole zone interne e montuose . Le temperature saranno molto miti su tutta l'Italia, persino calde sulle regioni centro settentrionali con massime anche superiori ai 27/28°C.

Tra mercoledì e giovedì la discesa di una goccia di aria più fredda dalla Scandinavia causerà un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali anche intensi che si propagheranno da est a ovest coinvolgendo soprattutto i settori a nord del Po ma localmente anche le basse pianure e l'Emilia Romagna. Temporali ma prevalentemente diurni interesserebbero anche le zone interne del Centro e parte del Sud. Nel frangente le temperature subirebbero una contenuta diminuzione, soprattutto giovedì.