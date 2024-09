Settimana caratterizzata da forti piogge e rischio nubifragi in arrivo

Nuova perturbazione in arrivo entro metà settimana con piogge diffuse, temporali e temperature in leggero calo. Ecco tutti i dettagli.

Le previsioni meteo per la prossima settimana indicano una forte perturbazione in arrivo sull'Italia, portando un aumento delle nubi e piogge persistenti su gran parte del territorio. Questa ondata di maltempo potrebbe generare temporali di intensità anche violenta, con un potenziale rischio di nubifragi in alcune aree, in particolare tra il Nord e il Centro del Paese. L'inizio di ottobre sarà dunque segnato da condizioni meteorologiche instabili, con temperature in diminuzione soprattutto nelle regioni settentrionali e lungo la dorsale appenninica.

Lunedì 30 settembre

Al Nord, la giornata inizierà con cieli nuvolosi su Liguria e aree alpine occidentali, accompagnati da qualche isolata pioggia, mentre sul resto del territorio ci saranno schiarite. Le temperature rimarranno stabili, con massime comprese tra 18°C e 22°C.

Al Centro, il tempo sarà prevalentemente soleggiato, salvo qualche annuvolamento di poco conto sull'alta Toscana, senza fenomeni rilevanti. Le temperature aumenteranno leggermente, con massime tra 19°C e 23°C.

Al Sud, condizioni stabili e soleggiate, ad eccezione di qualche sporadico annuvolamento su Puglia e aree appenniniche. Le temperature saranno stabili, con valori massimi tra 21°C e 26°C.

Martedì 1 ottobre

Al Nord, aumenteranno le nubi con piogge sparse su Liguria e settori alpini e prealpini, mentre sul resto del territorio si manterranno fenomeni sporadici o assenti. Le temperature non subiranno variazioni significative, con massime tra 20°C e 23°C.

Al Centro, nubi più consistenti sulla Toscana centro-settentrionale potrebbero portare qualche pioggia locale, mentre altrove il tempo rimarrà soleggiato. Le temperature saranno in lieve aumento, con massime tra 20°C e 24°C.

Al Sud, il tempo resterà stabile e generalmente soleggiato, fatta eccezione per qualche nube isolata su Salento e Calabria. Le temperature saranno in rialzo, con massime comprese tra 22°C e 27°C.

Mercoledì 2 ottobre

Al Nord, la perturbazione raggiungerà il suo apice, portando piogge intense e temporali, soprattutto su Liguria centro-orientale, Lombardia e Triveneto. Il Piemonte sarà meno interessato dai fenomeni più intensi. Le temperature scenderanno, con massime tra 18°C e 21°C.

Al Centro, rovesci e temporali si concentreranno soprattutto sulla Toscana, estendendosi nel pomeriggio e in serata a Umbria e Lazio. Sull'Adriatico, il tempo resterà più stabile e asciutto. Le temperature caleranno, con massime tra 18°C e 22°C.

Al Sud, il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, ma peggiorerà in Campania con l'arrivo di piogge e rovesci entro la sera. Le temperature saranno stazionarie, con massime tra 22°C e 27°C.

Giovedì 3 ottobre

Al Nord, la perturbazione inizierà a spostarsi verso est, lasciando nubi sparse e ampie schiarite sul Nord-Ovest, mentre al Nord-Est persisteranno piogge deboli, soprattutto sulla laguna veneta e le Dolomiti. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra 18°C e 22°C.

Al Centro, la giornata sarà caratterizzata da cieli nuvolosi e piogge sparse soprattutto sulla Toscana e sul Lazio, mentre altrove ci saranno sprazzi di sole. Le temperature caleranno ulteriormente, soprattutto lungo la dorsale appenninica.

Al Sud, le piogge si intensificheranno, specialmente lungo le coste tirreniche e molisane, mentre sulla Sicilia e sulla Calabria ci saranno schiarite temporanee. Le temperature si manterranno sopra la media stagionale.

Tendenza per venerdì 4 ottobre

La giornata di venerdì vedrà ancora condizioni di maltempo su gran parte del Paese, con piogge deboli che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali e centrali, ma con aperture sempre più ampie al Nord-Ovest e in Romagna. Al Sud, le piogge saranno più diffuse, con rovesci moderati su Puglia e Calabria. Sul resto del Sud e sulle Isole maggiori si prevedono schiarite, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature si manterranno su valori autunnali, con massime comprese tra 19°C e 24°C.

Tendenza per sabato 5 ottobre

Sabato porterà un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche al Nord, con ampie schiarite e cieli sereni sulle Alpi e nelle pianure, mentre qualche nube isolata persisterà in Romagna. Al Centro, piogge di forte intensità interesseranno la capitale, mentre altrove ci saranno aperture. Al Sud, le piogge saranno più frequenti lungo i litorali tirrenici, ma con schiarite temporanee in Puglia e Sicilia.