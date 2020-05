Settimana con alta pressione e alte temperature ma in arrivo insidia da est

Situazione: l'area di alta pressione di matrice africana insediatasi sul Mediterraneo occidentale è ancora rallentata nella sua progressione verso levante dall'approfondimento di una saccatura più fredda di matrice scandinava che affonda le sue radici fino sul Mar Nero.

Non ha molta storia invece la depressione a ovest del Regno Unito, figlia di un flusso atlantico piuttosto debole.

Nel corso dei prossimi giorni la situazione sarà poco evolutiva, un ultimo debole fronte di instabilità associato alla saccatura scandinava lambirà l'Italia nella giornata di mercoledì portando nuvolosità irregolare e qualche sporadico fenomeno con un temporaneo rinforzo dei venti di grecale, poi l'anticiclone riuscirà ad avere la meglio portandosi ulteriormente verso levante e interessando l'Italia più direttamente.

In questo contesto aspettiamoci un graduale aumento delle temperature che inizierà da martedì subirà un temporaneo arresto mercoledì e poi riprenderà per giovedì e venerdì. Subito dopo venerdì la situazione si farà nettamente più evolutiva.

Un impulso freddo di matrice polare in moto retrogrado verso sudovest andrà a rinvigorire la saccatura scandinava e si sposterà verso il Regno Unito per agganciare quel che resta della depressione atlantica.

Questa nuova saccatura fredda avrà in mano le redini del tempo su mezza Europa a partire dal weekend 9-10 maggio e per l'inizio della prossima settimana con risvolti che si preannunciano importanti anche per l'Italia.

Intanto vediamo nelle linee generali il tempo dei prossimi giorni consigliandovi per i dettagli di accedere come di consueto alla nostra sezione meteo Italia.

Meteo martedì: nuvolosità sparsa di tipo medio alto al Centro-Nord mista a qualche addensamento basso sulle coste tirreniche.

Sulle Alpi nuvolosità più consistente con qualche debole fenomeno ma prevalentemente oltre confine.

Al Sud prevalenti condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi con qualche velatura in arrivo.

Temperature in aumento.

Massime fino a 28°C su Sardegna, Valpadana e localmente nell'entroterra centrale tirrenico.

Venti deboli meridionali, tendenti a disporsi da NE a fine giornata sull'alto Adriatico.

Mari poco mossi o localmente mossi.

Meteo mercoledì: transita il fronte di instabilità con qualche fugace fenomeno al nord, specie al Nordovest e lungo le regioni adriatiche, altrove condizioni più soleggiate.

Migliorerà in giornata.

Temperature in temporanea diminuzione specie Nordest e Adriatico.

Venti in rinforzo dai quadranti nord orientali.

Mari mossi fino a molto mosso l'alto Adriatico.

Meteo giovedì e venerdì: Torna l'alta pressione con cieli per lo più soleggiati sull'Italia salvo qualche locale annuvolamento al Nord giovedì e qualche velatura o stratificazione in transito venerdì.

Le temperature tenderanno ad aumentare nuovamente soprattutto al Nord e sulle regioni occidentali.

I venti tenderanno ad indebolirsi.

Mari fino a poco mossi.

A seguire possibile drastico cambiamento per l'ingresso di correnti fredde sul Mediterraneo con forti temporali su parte della Penisola Per maggiori dettagli previsionali consultate l'apposita sezione meteo Italia.