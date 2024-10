Settimana con l'ombrello: nuove piogge su diverse regioni, torna il maltempo intenso

Il maltempo non molla la presa: piogge e temporali su buona parte dell’Italia, in particolare nelle isole maggiori e sulla fascia tirrenica.

Il vortice di bassa pressione che ha già causato numerosi disagi al Nord, in particolare con l’alluvione in Emilia Romagna, e al Sud tra Sicilia e Calabria, non si attenuerà nei prossimi giorni. Sarà ancora presente su buona parte del Paese, con la possibilità di nuove piogge e temporali che, pur non essendo intensi come i precedenti, potranno risultare localmente moderati. Le aree maggiormente a rischio sono quelle delle isole maggiori, la fascia tirrenica centrale e alcune parti del Nord. Parallelamente, una nuova perturbazione atlantica si sta preparando a entrare in scena a metà settimana, con una profonda saccatura che raggiungerà l’Europa occidentale e porterà ulteriori precipitazioni sul nostro Paese. Vediamo ora nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni.

Martedì, una leggera circolazione di bassa pressione continuerà a portare piogge sparse al Sud, concentrandosi principalmente sulla Sicilia, dove i fenomeni potrebbero assumere carattere temporalesco. Tuttavia, non mancheranno piogge irregolari anche sulle regioni centrali e sulla Sardegna, con fenomeni più sporadici sul Nord e sul Sud peninsulare. Le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi sopra le medie stagionali.

Mercoledì, una saccatura atlantica comincerà ad approfondirsi verso l'Europa occidentale, mentre sul Mediterraneo permarrà una debole circolazione di bassa pressione, in grado di portare rovesci o temporali tra la Sardegna e le regioni centrali tirreniche. Fenomeni più isolati si potranno osservare sul resto della Penisola, ma in generale, anche per questa giornata, le temperature resteranno al di sopra delle medie.

Tra giovedì e venerdì, l’arrivo di infiltrazioni di aria umida dall’Atlantico determinerà un aumento dell’instabilità sul Centro-Nord e sulla Sardegna, con possibili precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, che potrebbero essere localmente abbondanti. Il Sud peninsulare e la Sicilia, invece, dovrebbero godere di condizioni meteorologiche più stabili, con cieli meno minacciosi rispetto alle altre aree del Paese. Le temperature si manterranno ancora sopra le medie del periodo.

Il weekend del 26-27 ottobre è ancora sotto osservazione, ma i primi segnali indicano il possibile approfondimento di una depressione mediterranea nel settore compreso tra la Spagna e le Baleari. Da quella posizione, il vortice potrebbe portare nuove condizioni di maltempo sulle zone più occidentali dell’Italia, interessando soprattutto le isole maggiori, il Nordovest e la fascia tirrenica. Anche in questo caso, le piogge potrebbero essere accompagnate da temporali, specie nelle aree già colpite dal precedente maltempo.

In sintesi, i prossimi giorni vedranno ancora condizioni meteo instabili, con piogge e temporali che non colpiranno in maniera uniforme tutto il Paese, ma si concentreranno su alcune regioni specifiche. Si raccomanda di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e di organizzare i propri spostamenti di conseguenza.