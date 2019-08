Settimana di Ferragosto con Sole e qualche Temporale, Caldo nella norma, ma attenti al Vento

Nei prossimi giorni l'anticiclone africano arretrerà gradualmente verso i luoghi d'origine, consentendo l'ingresso di correnti atlantiche lievemente più fresche e instabili sull'Italia. I primi effetti saranno temporali anche di una certa intensità su parte del Nord, a seguire qualche nota instabile potrà interessare anche il Centro-Sud, ma di poco conto.

L'elemento saliente sarà invece la ridimensionata del grande caldo, attualmente intenso e opprimente.

Alla luce degli ultimi aggiornamenti vediamo le previsioni per i prossimi giorni:

MARTEDÌ - Instabile sul Nordest con rovesci e temporali anche forti a partire da Alpi e Prealpi, in estensione tra pomeriggio e sera a pianure del Triveneto e tra sera e notte anche a Lombardia orientale ed Emilia-Romagna (non è da escludere anche un temporale pomeridiano sulla Romagna). Variabilità al Centro con nubi irregolari alternate a parentesi assolate: qualche piovasco o breve rovescio non escluso su Appennino e in generale tra Umbria e Marche, a fine giornata anche tra Lazio e Abruzzo. Al Sud ancora assolato salvo nubi marittime mattutine sui versanti tirrenici di Calabria e Campania, nonché nubi in aumento a fine giornata tra Campania e Molise.

Temperature in calo al Centro-Nord.

Rinforza il Maestrale su Tirreno e Sardegna.

MERCOLEDÌ - Variabilità su Appennino e versanti adriatici in generale, con qualche breve e occasionale rovescio o temporale alternato ad ampi momenti assolati. Residue nubi anche sul Nordest, specie Friuli Venezia Giulia, ed Emilia-Romagna con al più isolati brevi fenomeni. Sole prevalente altrove. Si attenua il grande caldo anche al Sud. Ventoso per Maestrale e Tramontana, specie su Tirreno, Sardegna e Adriatico.



TENDENZA METEO FERRAGOSTO - In prevalenza soleggiato su gran parte dello Stivale, con al più brevi e sporadici acquazzoni su Alpi e Prealpi orientali e Appennino meridionale. Caldo nella norma ovunque. Ventoso per Maestrale o Tramontana specie al Centro-Sud.

Nei giorni successivi anticiclone delle Azzorre, con sole prevalente, caldo senza particolari eccessi, malgrado dopo il 18-19 potrebbe tornare qualche nota instabile al Nord, specie sul Triveneto.