Settimana di Pasqua: sole primaverile o ritorno del maltempo? Scopri le previsioni dettagliate

Sole e clima mite domineranno la settimana, ma attenzione ai cambiamenti meteo previsti per domenica con il ritorno della pioggia. Scopri tutte le previsioni giornaliere.

La settimana che ci separa dalla Pasqua vedrà il predominio di bel tempo e temperature in aumento, con l'anticiclone africano che garantirà cieli prevalentemente sereni in molte zone dell'Italia. Tuttavia, il ritorno di un peggioramento è previsto per domenica, quando piogge e temporali interesseranno diverse regioni del Paese.

Previsioni giornaliere:

Giovedì 10 aprile:

Nord : La giornata sarà soleggiata e stabile, con poche nuvole nel pomeriggio sull' Appennino . Le temperature saranno in rialzo, con massime tra 17°C e 21°C .

Centro : Lieve instabilità sulle zone adriatiche e appenniniche, con qualche precipitazione locale. Le temperature sono in aumento, con massime tra 14°C e 18°C .

Sud: Nubi sparse e qualche schiarita. Dal pomeriggio, maggiori addensamenti sulle zone interne con isolati fenomeni. Le temperature saranno tra 14°C e 18°C.

Venerdì 11 aprile:

Nord : Le condizioni saranno stabili e soleggiate su tutte le regioni, con qualche nube sulla Liguria , ma senza effetti. Le massime raggiungeranno i 18°C-22°C .

Centro : Il tempo stabile e soleggiato regnerà su tutte le regioni, salvo qualche nuvola innocua lungo la dorsale appenninica . Le temperature saliranno tra 17°C e 20°C .

Sud: Le regioni meridionali godranno di una giornata prevalentemente soleggiata, con qualche nube in Appennino nel pomeriggio. Massime tra 17°C e 21°C.

Sabato 12 aprile:

Nord : La giornata sarà stabile e soleggiata con temperature in rialzo, ma nel tardo pomeriggio si prevede un peggioramento a partire dal Nord-Ovest . Le massime oscilleranno tra 18°C e 24°C .

Centro : Tempo soleggiato in gran parte del giorno, con qualche nube innocua in Appennino nel pomeriggio. Le temperature arriveranno tra 17°C e 22°C .

Sud: Stabilità meteo in generale, con qualche nube in Appennino e un lieve peggioramento in Sardegna. Le temperature saranno tra 17°C e 22°C.

Domenica 13 aprile:

Un notevole peggioramento interesserà l'Italia con piogge e nuvolosità diffusa. Le regioni più colpite saranno le zone del Nord-Ovest, con piogge moderate sulla riviera ligure e sulla pianura lombarda. Il maltempo si estenderà anche al Centro, con piogge deboli sulla Toscana e sull'Appennino centrale. Al Sud, nubi sparse con qualche schiarita e possibili piogge isolate su alcune zone del Molise e della Sardegna.

Lunedì 14 aprile:

Il maltempo proseguirà con piogge moderate al Nord-Ovest e piogge più deboli su gran parte del Centro. Le condizioni miglioreranno parzialmente al Sud, ma con nubi ancora presenti in diverse zone.

Martedì 15 aprile:

Il maltempo sarà più evidente al Nord e sul Tirreno con piogge e nubi diffuse. Le temperature rimarranno miti, ma non sono previste grandi variazioni.

In sintesi, la settimana inizierà sotto il segno del bel tempo e del caldo primaverile, ma il weekend di Pasqua porterà una nuova perturbazione con il ritorno delle piogge in diverse regioni, soprattutto a partire da domenica. Prepariamoci quindi a un fine settimana variabile, con un inizio di settimana più instabile.