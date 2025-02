Settimana di lavori intensi all'Emiciclo: novità sulla fusione ARAP e provvedimenti per la montagna

La politica regionale entra nel vivo con discussioni sulla fusione ARAP e misure per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni.

La settimana politica del Consiglio regionale si apre lunedì 24 febbraio 2025 con una seduta straordinaria delle Commissioni congiunte “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive” e “Bilancio, Affari generali e Istituzionali”, che si terrà alle ore 11 presso l'Emiciclo. L'unico punto all'ordine del giorno riguarda il progetto di legge presentato dalla Giunta regionale per il riassetto e la riorganizzazione delle aree industriali regionali. Il piano prevede la fusione tra l'Azienda regionale delle aree produttive (ARAP) e il Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Pescara - Chieti (CSI), un'iniziativa fondamentale per il futuro economico e produttivo della regione. Per tale progetto sono previsti audizioni con i rappresentanti di ARAP, UPI Abruzzo, Confindustria Abruzzo e CGIL Abruzzo Molise.

Il giorno successivo, martedì 25 febbraio 2025, alle ore 14.30, si riunirà la Prima Commissione Bilancio a Pescara, per esaminare i pareri finanziari riguardanti due progetti di legge iscritti all’ordine del giorno della seduta consiliare delle ore 15. Tra questi, il Pdl n.2/2024, che prevede il riconoscimento e la celebrazione della manifestazione ‘Marsicaland’, e il Pdl n.42/2024, che propone misure di sostegno alle attività di studio e ricerca nelle università abruzzesi, temi cruciali per la valorizzazione culturale e scientifica della regione.

Infine, giovedì 27 febbraio 2025, alle ore 15, è convocato il Comitato per la legislazione, che proseguirà l'approfondimento della Legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32, riguardante le misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna. In questa sede, sono previste audizioni con importanti figure istituzionali, come l'Assessore al Welfare, Sociale, Istruzione, Università, Enti locali e Beni e Attività culturali, Roberto Santangelo, e i Sindaci di alcuni comuni montani significativi, tra cui Barisciano, Castel del Monte e Santo Stefano di Sessanio.

La settimana si preannuncia densa di discussioni vitali per il futuro economico, sociale e culturale dell'Abruzzo, con particolare attenzione alle politiche industriali e alle misure per sostenere le aree interne della regione.