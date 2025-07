Settimana pazza: Nord sotto piogge torrenziali e Sud sotto 42°C

Tra martedì e domenica l’Italia vivrà una fase di instabilità al Nord con forti temporali, mentre il Sud manterrà il caldo intenso, specie giovedì.

La settimana meteo in arrivo prevede un’Italia divisa in tre differenti scenari, con il Nord alle prese con fasi di rovesci e temporali, il Centro in bilico tra bel tempo ed episodi isolati, e il Sud avvolto in un persistente caldo diurno.

Martedì 22 luglio – Al Nord si prevede cielo variabile sui rilievi, con qualche piovasco residuo su Alpi orientali e Friuli, mentre pianure e litorali resteranno perlopiù soleggiati. Le temperature massime si manterranno tra 28 e 32°C.

Il Centro sarà dominato dal sole, con qualche addensamento pomeridiano sull’Appennino ma senza fenomeni. Massime comprese tra 32 e 37°C.

Al Sud, persistono condizioni stabili e calde, con cielo sereno e punte di calore tra 35 e 40°C, con picchi fino a 42°C.

Mercoledì 23 luglio – Arriva un peggioramento sul Nord, con temporali intensi dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in estensione serale verso la pianura. Le temperature restano pressoché stazionarie, tra 28 e 32°C.

Il Centro registra qualche nube sull’alta Toscana, ma il sole sarà prevalente. Massime tra 32 e 37°C.

Ancora caldo estremo al Sud, con condizioni di cielo sereno e temperature massime tra 35 e 40°C, con punte di 42°C.

Giovedì 24 luglio – Il Nord vive una giornata instabile, con alternanza tra schiarite, nuvolosità irregolare e temporali concentrati su Alpi e Prealpi. Le temperature sono in calo, con massime tra 27 e 31°C.

Al Centro, tempo asciutto ma con velature e nubi alte in arrivo da ovest. Massime in discesa tra 31 e 34°C.

Il Sud resta in piena bolla africana, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature toccano punte tra 36 e 40°C, con picchi oltre i 42°C nelle zone interne.

Venerdì 25 luglio – Al Nord, condizioni di tempo instabile con piogge deboli e rovesci anche di forte intensità sulle pianure emiliane e aree alpine.

Il Centro si presenta con nubi variabili, in particolare sulle regioni tirreniche, e qualche pioggia isolata sulla Toscana.

Al Sud, giornata prevalentemente soleggiata sui litorali, ma con nuvolosità irregolare e brevi precipitazioni sulla dorsale molisana e sulla Sardegna nord-orientale. Temperature ancora elevate, ma con tendenza a leggera flessione.

Sabato 26 luglio – Il Nord resta sotto nubi sparse, con temporali ancora probabili in Romagna e piogge deboli sulle pianure venete. Qualche schiarita sul Nord-Ovest.

Al Centro, nubi e piogge moderate sulla Toscana, con tempo variabile sulle altre zone tirreniche e più stabile sul versante adriatico.

Il Sud sarà in gran parte soleggiato, con locali addensamenti sulla Calabria e lievi velature. Temperature in lieve calo, ma ancora estive.

Domenica 27 luglio – Sul Nord, ultimi fenomeni deboli su Alpi occidentali e ampie schiarite sul resto del settore.

Al Centro, piogge sparse sulla dorsale toscana e sul Gran Sasso, con alternanza di nubi e sole altrove.

Il Sud godrà di una giornata prevalentemente serena, salvo qualche nube sparsa sui rilievi molisani e lucani. Temperature finalmente più contenute, con valori spesso sotto i 35°C.

In sintesi, la seconda parte di luglio sarà caratterizzata da una crescente variabilità atmosferica: il Nord verrà frequentemente colpito da temporali, il Centro oscillerà tra sole e disturbi locali, mentre il Sud, dopo giorni infuocati, vedrà un progressivo calo termico entro il weekend. Una fase transitoria che potrebbe segnare l’inizio di un nuovo cambio di circolazione a cavallo tra fine luglio e inizio agosto.