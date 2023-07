Sfiorata la tragedia a Palmoli (CH) cornicione si stacca improvvisamente in chiesa

Ieri, a Palmoli (Chieti), la funzione di riconsacrazione di un matrimonio lungo 50 anni stava avendo luogo quando è avvenuta una tragedia. Proprio verso la fine della celebrazione, una parte del cornicione della chiesa della Madonna delle Grazie, situata nel cuore del paese, è crollata. Circa 100 concittadini, tra parenti e amici, partecipavano alla funzione religiosa in onore dell'anniversario delle nozze d'oro di una coppia del luogo, e sono rimasti increduli davanti al collasso di una fetta del soffitto che si trovava alle spalle dell'altare maggiore.

L'incidente ha causato gravi danni all'antico organo poiché i calcinacci sono caduti pesantemente sulle sue delicate canne. Per fortuna, al momento del crollo, nessuna persona si trovava nella zona della parete posteriore, e non ci sono stati feriti.

Dopo che Don Pieralberto D'Alessandro è rientrato in sagrestia e le persone stavano lentamente lasciando la chiesa, l'atmosfera era pervasa da grande paura. Tutti coloro che si erano radunati nel luogo sacro per condividere il momento solenne erano profondamente sconvolti. Il crollo improvviso e violento è stato accompagnato da un forte boato e da una nuvola di polvere.

Subito dopo l'incidente, la chiesa è stata interdetta per motivi di sicurezza. Oggi, un sopralluogo ha valutato l'entità dei danni e le autorità hanno iniziato a indagare sulla causa dell'incidente. Il sindaco, Giuseppe Rosario Masciulli, ha spiegato: "Innanzitutto cercheremo di capire, soprattutto attraverso i tecnici della curia che hanno esperienza e competenza in materia di beni culturali, se si tratta di un danno localizzato per infiltrazione d'acqua o di un problema strutturale più serio che potrebbe richiedere la temporanea chiusura della chiesa. Successivamente, sarà necessario predisporre una campagna di indagini per verificare lo stato della struttura e sviluppare un progetto di consolidamento e recupero".