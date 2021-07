Sfiorata tragedia a Pescara, crolla il pino davanti ufficio comunale

Tragedia sfiorata questa mattina a Pescara dove intorno alle 6.30 un grosso albero, nel giardino di Piazza Italia, si è sradicato precipitando sulla strada, a due passi dal palazzo del Municipio. Fortunatamente in quel momento sia sulla strada sia sul marciapiede non passava nessuno.

L'albero è caduto a pochi metri da alcune auto parcheggiate, invadendo completamente la carreggiata che conduce alla rampa di ingresso del raccordo autostradale Pescara-Chieti, verso il lungofiume.

Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco, per recuperare l'albero e mettere in sicurezza la zona, insieme alla Polizia di Stato. Rallentamenti al traffico nella zona del Comune. Sono stati alcuni residenti e passanti a dare l'allarme alla sala operativa del 115. Questa mattina a Pescara non c'è vento e le condizioni meteo sono buone.