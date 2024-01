Sfonda la Porta di Casa dell'Ex e Picchia Lei ed il Nuovo Fidanzato.

Sabato sera, un uomo di 38 anni, Simone Carlone, è stato arrestato dai carabinieri per aver sfondato la porta dell'appartamento della sua ex fidanzata in via Padre Alessandro Valignani, alle porte del centro storico. Attualmente ai domiciliari, l'uomo è accusato di violazione di domicilio aggravata e lesioni personali.

La violenta incursione ha visto Carlone irrompere nell'appartamento della sua ex, mettendo tutto a soqquadro e aggredendo sia la donna che il suo nuovo compagno. Le vittime sono state successivamente trasportate in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi.

Non è la prima volta che Simone Carlone è coinvolto in episodi simili; già lo scorso ottobre era stato arrestato per una situazione simile. La polizia ora dovrà indagare ulteriormente su questo recente attacco e valutare le azioni legali da intraprendere nei confronti dell'aggressore.