Sgomberati edifici incompiuti: sei persone trovate in condizioni precarie

Operazione della polizia locale a Pescara: identificate sei persone accampate tra i rifiuti in edifici incompiuti di via Trigno.

A Pescara, la polizia locale ha effettuato un'operazione di sgombero in edifici incompiuti situati tra via Tronto e via Trigno, dove sono state trovate sei persone che avevano allestito rifugi di fortuna tra i rifiuti. Questi edifici, destinati a diventare case popolari, sono in stato di abbandono a causa di un contenzioso legale che ha interrotto i lavori di costruzione.

L'operazione, coordinata dal comandante Danilo Palestini, ha visto la partecipazione del personale comunale e delle società Ambiente e Pescara Multiservice. L'assessore Alfredo Cremonese ha dichiarato che l'obiettivo è ripulire l'area e restituirla ai cittadini, riaprendo via Trigno e il piazzale di via Tavo.

Il sindaco Carlo Masci ha spiegato che il contratto con la ditta precedente è stato risolto e che è in corso un contenzioso legale. Nel frattempo, si sta elaborando un nuovo progetto esecutivo e cercando le risorse necessarie per completare i lavori attraverso una nuova gara d'appalto. Un gruppo di lavoro specifico è stato istituito all'interno del Comune per affrontare la situazione.

Questo episodio evidenzia il problema delle occupazioni abusive in edifici abbandonati, una questione che ha suscitato preoccupazione tra i residenti per motivi di sicurezza e igiene. Le autorità locali sono impegnate a trovare soluzioni efficaci per prevenire tali situazioni e garantire il rispetto della legalità.

Secondo l'articolo 633 del codice penale, l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o trarne profitto, è punita con la reclusione da uno a tre anni e con una multa da 103 a 1.032 euro.

Inoltre, recenti modifiche legislative hanno inasprito le pene per l'occupazione abusiva di immobili, rendendo il reato perseguibile d'ufficio e prevedendo pene detentive da 2 a 7 anni, oltre a sanzioni pecuniarie significative.

Le autorità locali stanno lavorando per risolvere il contenzioso legale e riprendere i lavori di costruzione, con l'obiettivo di fornire alloggi adeguati e sicuri ai cittadini aventi diritto.