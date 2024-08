Sgominata la Banda dei Parchi Eolici: 12 Misure Cautelari e 7 Arresti ai Domiciliari

Questa mattina, i carabinieri della Compagnia di Popoli, insieme ai colleghi del Comando provinciale di Foggia e sotto la direzione della Procura della Repubblica di Foggia, hanno eseguito una serie di misure cautelari contro una banda criminale specializzata in furti e rapine. L'operazione, frutto di un'indagine durata un anno e mezzo, ha portato all'arresto di sette persone, poste agli arresti domiciliari, due individui con l'obbligo di dimora nel comune di residenza e tre persone sottoposte al divieto di esercitare professioni e cariche direttive per sei mesi.

Le indagini sono iniziate a seguito di un furto avvenuto a Manoppello, dove erano stati sottratti un camion e diversi coils di acciaio da due aziende. Gli investigatori hanno presto scoperto l'esistenza di un’associazione a delinquere ben strutturata, dedita a furti di materiale ferroso e rame presso aziende, cantieri e parchi eolici, con successiva ricettazione della refurtiva. La banda era organizzata in modo rudimentale ma efficace, con ruoli ben definiti tra i membri e basi logistiche per la pianificazione e l’esecuzione dei crimini.

Le indagini hanno rivelato che il gruppo ha perpetrato oltre 25 furti nelle province di Pescara, Ascoli Piceno e Foggia, causando un danno economico superiore ai 200mila euro. Sono stati identificati e sequestrati tre punti di smaltimento della merce rubata a Foggia e San Severo, utilizzati per ricettare e distribuire il materiale ferroso. Inoltre, è stato sequestrato un veicolo in uso alla banda e recuperati oltre 31 quintali di rame.

L'operazione ha messo in luce anche una struttura piramidale all'interno dell’organizzazione, con una suddivisione dei profitti derivanti dalla vendita della refurtiva. I carabinieri continuano a monitorare il territorio per garantire che altri membri dell'associazione non sfuggano alla giustizia.