Shein e Temu: ecco come cambiano i prezzi con le nuove tasse dell'UE

Le piattaforme di e-commerce Shein e Temu affrontano nuove sfide a causa delle recenti decisioni dell'Unione Europea riguardanti i dazi doganali e l'introduzione di una "tassa di gestione".

Dopo che gli Stati Uniti hanno eliminato l'esenzione dai dazi per i prodotti di valore inferiore a 800 dollari provenienti dalla Cina, anche l'Unione Europea ha deciso di rimuovere l'esenzione per i pacchi di valore inferiore a 150 euro. Questa misura mira a garantire una concorrenza leale tra i rivenditori europei e quelli di paesi terzi, oltre a rafforzare i controlli sulla sicurezza dei prodotti importati.

Nel 2024, le importazioni di beni di piccolo valore nell'UE hanno raggiunto i 4,6 miliardi di euro, con un flusso di 12 milioni di pacchi al giorno. Di questi, una percentuale significativa proviene da piattaforme come Shein e Temu. Inoltre, nel 2023, sono stati sequestrati 17,5 milioni di articoli contraffatti alle frontiere europee, evidenziando la necessità di controlli più rigorosi.

La Commissione Europea sta valutando l'introduzione di una "tassa di gestione" sui prodotti venduti dalle principali piattaforme di e-commerce di paesi terzi. I fondi raccolti saranno destinati a coprire i costi crescenti delle ispezioni doganali e a garantire che i prodotti importati rispettino gli standard di sicurezza europei. Al momento, non sono state fornite specifiche sull'ammontare della tassa.

L'aumento delle importazioni attraverso l'e-commerce ha posto diverse sfide per il mercato europeo. La Commissione sottolinea l'importanza di garantire che i cittadini e le imprese possano continuare a beneficiare dei vantaggi dello shopping online, riducendo al minimo i rischi associati a prodotti pericolosi o non conformi. L'obiettivo è promuovere un settore e-commerce competitivo che protegga i consumatori, offra prodotti di qualità e rispetti l'ambiente.

La riforma dell'unione doganale, presentata dalla Commissione a maggio 2023, prevede l'eliminazione dell'esenzione doganale per i pacchi di basso valore e il miglioramento dei controlli attraverso la creazione di un'Autorità doganale dell'UE e di un hub dati doganale. Queste misure mirano a creare condizioni di parità per tutti gli operatori dell'e-commerce e a rafforzare la sicurezza del mercato interno.

Le nuove misure includono controlli coordinati tra le autorità doganali e di vigilanza del mercato, nonché azioni mirate sulla sicurezza dei prodotti. Queste iniziative dovrebbero portare alla rimozione dal mercato delle merci non conformi e contribuire alla raccolta di dati per migliorare l'analisi dei rischi e le azioni future.

In futuro, i controlli saranno intensificati per determinati operatori, merci o flussi commerciali, basandosi sull'analisi dei rischi. Un tasso elevato di non conformità comporterà un livello maggiore di vigilanza, mentre le sanzioni saranno proporzionate ai casi di non conformità sistematica.

Queste misure potrebbero influenzare i prezzi e le condizioni di vendita su piattaforme come Shein, Temu, AliExpress e Amazon, che dovranno garantire che i prodotti venduti rispettino gli standard di sicurezza europei e adeguarsi alle nuove normative fiscali.

In sintesi, l'Unione Europea sta adottando misure significative per regolamentare le importazioni attraverso l'e-commerce, con l'obiettivo di proteggere i consumatori e garantire una concorrenza leale nel mercato interno.