Shock a Santa Fe: Gene Hackman e la moglie trovati morti nella loro residenza

L'attore premio Oscar Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa scoperti senza vita nella loro abitazione di Santa Fe, New Mexico.

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Gene Hackman, celebre attore statunitense di 95 anni, e della sua consorte, la pianista Betsy Arakawa, di 63 anni. I coniugi sono stati rinvenuti privi di vita nella loro residenza di Santa Fe, nel New Mexico, insieme al loro cane. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per determinare le cause del decesso, anche se al momento non si sospetta alcun atto criminale.

Secondo quanto riportato dal Santa Fe County Sheriff's Office, i corpi sono stati scoperti nel pomeriggio del 26 febbraio 2025, dopo che un vicino aveva richiesto un controllo del benessere della coppia. Lo sceriffo Adan Mendoza ha dichiarato: "Possiamo confermare che Gene Hackman e sua moglie sono stati trovati morti mercoledì pomeriggio nella loro residenza di Sunset Trail. C'è un'indagine in corso". Le autorità hanno precisato che non vi sono segni evidenti di effrazione o lotta, e che le cause della morte saranno determinate attraverso ulteriori accertamenti.

Gene Hackman, nato il 30 gennaio 1930 a San Bernardino, California, ha avuto una carriera cinematografica straordinaria, vincendo due premi Oscar e ricevendo numerosi altri riconoscimenti. Tra i suoi ruoli più memorabili si ricordano quelli in "Il braccio violento della legge" (1971), "La conversazione" (1974) e "Gli spietati" (1992). Dopo essersi ritirato dalle scene nel 2004, Hackman si era dedicato alla scrittura e alla pittura.

Betsy Arakawa, nata il 1° dicembre 1961, era una talentuosa pianista classica. La coppia si era sposata nel 1991 e viveva a Santa Fe da diversi anni. Hackman aveva tre figli dal suo precedente matrimonio con Fay Maltese.

La notizia della loro scomparsa ha scosso profondamente la comunità locale e il mondo dello spettacolo. Numerosi colleghi e fan hanno espresso il loro cordoglio sui social media, ricordando l'eredità artistica di Hackman e il contributo di Arakawa alla musica. Le indagini proseguono per fare luce su questa tragica vicenda.