Shock all’Aquila: studentessa denuncia amico per violenza sessuale dopo festa di Carnevale

Dopo una serata in discoteca, una studentessa denuncia un amico per presunta violenza nel suo alloggio universitario; indagini in corso per accertare i fatti.

Una serata di festa si è trasformata in un incubo per una studentessa universitaria di 24 anni dell'Aquila, che ha denunciato un amico per presunta violenza sessuale avvenuta nel suo alloggio dopo una festa di Carnevale.

Secondo il racconto della giovane, la notte tra il 27 e il 28 febbraio, dopo aver partecipato a una serata presso la discoteca "Bliss" di Monticchio, è stata accompagnata a casa da un amico 26enne. Giunti nell'alloggio universitario della ragazza, situato nella zona di Porta Leoni, l'uomo avrebbe iniziato a fare avances non desiderate, culminate in un presunto atto di violenza sessuale.

La studentessa, originaria di Teramo, ha riferito che durante il fine settimana era sola in casa poiché le sue coinquiline erano assenti. Dopo l'accaduto, è stata la madre a notare il cambiamento nel comportamento della figlia, che appariva sconvolta e silenziosa. Solo dopo le insistenze dei familiari e delle amiche, la giovane ha confessato di essere stata vittima di violenza.

La denuncia è stata presentata presso le autorità competenti, che hanno avviato le indagini per verificare la veridicità dei fatti. Sono stati disposti accertamenti medici e il sequestro degli indumenti indossati quella sera per raccogliere eventuali prove a supporto della denuncia.

Questo episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza durante le festività e sull'importanza di promuovere una cultura del rispetto e del consenso. Le autorità invitano chiunque sia vittima di violenza a denunciare prontamente, ricordando che esistono servizi di supporto e assistenza disponibili per le vittime.

Le indagini sono in corso e ulteriori dettagli emergeranno con lo sviluppo del caso. La comunità universitaria dell'Aquila esprime solidarietà alla studentessa coinvolta e auspica che venga fatta piena luce sull'accaduto.