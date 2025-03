Shock: cuccioli abbandonati in un sacco dell'immondizia

Due cagnolini scheletrici trovati in un sacco dell'immondizia a Scerne di Pineto, salvati da una giovane mentre andava al lavoro.

Nella mattinata del 10 marzo 2025, a Scerne di Pineto, una giovane donna in transito nella zona industriale ha notato un sacco dell'immondizia in movimento sul ciglio della strada. Insospettita, si è fermata e ha scoperto al suo interno due cuccioli di cane in condizioni critiche, visibilmente denutriti.

La ragazza ha immediatamente allertato Giuseppina Fasciocco, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (Leidaa) di Notaresco, che è intervenuta sul posto insieme ad altre volontarie. I cagnolini sono stati tratti in salvo e trasferiti in un luogo sicuro, dove riceveranno le necessarie cure veterinarie nei prossimi giorni.

Questo episodio di abbandono animale ha suscitato profonda indignazione nella comunità locale. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili sull'accaduto a contattare il numero 348/5148230 per contribuire all'identificazione dei responsabili.

L'abbandono di animali è un reato punibile dalla legge italiana. Tuttavia, casi simili continuano a verificarsi, evidenziando la necessità di una maggiore sensibilizzazione sul tema e di interventi più efficaci per prevenire tali atti crudeli.

La Leidaa e altre associazioni animaliste locali sono costantemente impegnate nel soccorso e nella tutela degli animali abbandonati, offrendo supporto e promuovendo campagne di sensibilizzazione. La collaborazione tra cittadini e associazioni è fondamentale per garantire il benessere degli animali e prevenire futuri episodi di maltrattamento.