Shock in paese: 14enne trovata seminuda, indagini su possibile violenza sessuale

Una ragazzina di quattordici anni, in evidente stato di confusione, è stata soccorsa vicino al September Fest; scattano le indagini su ipotesi di violenza sessuale

Una quattordicenne è stata rinvenuta nella notte tra sabato e domenica mattina, seminuda e in condizione di evidente disorientamento, nei pressi di un negozio a Castel di Sangro, a pochi passi dal palazzetto dello sport che ospitava il September Fest. Intorno alle 6 del mattino, una passante l’ha soccorsa: è stata trasportata al pronto soccorso cittadino e trasferita poi all’ospedale di Sulmona con codice rosa, il protocollo previsto nei casi sospetti di violenza o abusi sessuali.

La giovane avrebbe riferito ai medici di non ricordare nulla della serata appena trascorsa. I carabinieri di Castel di Sangro, coordinati dal Capitano Giuseppe Testa, hanno trasmesso il referto sanitario alla Procura di Sulmona, che ha aperto un fascicolo per presunta violenza sessuale.

Le forze dell’ordine stanno procedendo all’audizione di testimoni, compresa la persona che l’ha soccorsa e coloro che erano con la ragazza nei minuti precedenti al suo ritrovamento. Nelle stesse ore la zona ha visto anche una maxi rissa, collegata all’evento, che ha richiesto l’intervento dei militari.