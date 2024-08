Si Spegne a 111 Anni Suor Serafina, La Suora più Anziana d’Europa

A Roma si è spenta a 111 anni suor Serafina, al secolo Anna La Morgia, riconosciuta come la suora più anziana d'Italia e d'Europa. Originaria di Lanciano, in provincia di Chieti, suor Serafina ha lasciato un’impronta indelebile nel suo ordine e nella comunità in cui ha vissuto.

Una Vita Dedicata alla Fede

Suor Serafina era entrata nel convento dell’Ordine delle Suore Missionarie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria ben 88 anni fa, trascorrendo gran parte della sua vita a servizio della fede. Viveva a Roma, nella casa Generalizia dell’ordine, ma era molto legata al quartiere Trullo, dove aveva iniziato il suo percorso religioso.

Una Centenaria Attiva e Impegnata

Nonostante la veneranda età, suor Serafina aveva mantenuto una mente vivace e una forte determinazione. Proprio questa sua risolutezza l'aveva portata, negli ultimi anni, a denunciare la Asl di Roma per i ritardi nelle visite geriatriche, battendosi per ottenere l'assistenza sanitaria adeguata non solo per sé ma anche per gli altri anziani.

Il Ricordo di una Vita Straordinaria

Suor Serafina aveva festeggiato il suo 111° compleanno pochi mesi fa, circondata dall’affetto delle consorelle e della comunità religiosa. La sua longevità e la sua dedizione al prossimo hanno ispirato molti, facendola diventare un simbolo di perseveranza e fede.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo tra le consorelle ma anche tra tutti coloro che l'hanno conosciuta e apprezzata per il suo spirito instancabile e il suo impegno nel servizio religioso. Con la sua morte, suor Serafina non solo conclude una vita lunga e ricca di esperienze, ma chiude anche un capitolo di storia religiosa che ha visto il suo operato influenzare positivamente molte vite.