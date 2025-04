Si accascia in piscina, poi il miracolo: risveglio dopo il coma

Durante un allenamento serale, una 40enne subisce un arresto cardiaco in piscina. Dopo giorni in coma, si risveglia sorprendentemente.​

Un tranquillo allenamento serale si è trasformato in un dramma per una donna di 40 anni residente a Castel di Sangro, colpita da un arresto cardiaco mentre si trovava nella piscina comunale. Il malore è stato improvviso, lasciando attoniti i presenti. Un istruttore ha prontamente iniziato le manovre di rianimazione, mentre veniva allertato il 118.​

All'arrivo dei soccorritori, la donna era in condizioni critiche. Stabilizzata sul posto, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Veneziale di Isernia, dove l'équipe di cardiologia d'urgenza, guidata dal professor Carlo Olivieri, ha eseguito un intervento chirurgico salvavita. Ricoverata in terapia intensiva, è rimasta in coma per diversi giorni.​

Quando le speranze sembravano svanire, è avvenuto l'inaspettato: la donna ha riaperto gli occhi, mostrando segni di ripresa che i medici definiscono sorprendenti. Questo episodio sottolinea l'importanza della pronta assistenza e della professionalità medica nelle situazioni critiche.​

Il caso ha suscitato grande emozione nella comunità locale, evidenziando la necessità di presidi sanitari efficienti anche nelle aree meno centrali. La vicenda si aggiunge a episodi simili nella regione, come quello del sindaco di Rivisondoli, salvato da un infarto grazie all'intervento tempestivo dei medici dell'ospedale di Avezzano.​

Attualmente, la donna è ancora sotto osservazione, ma i segnali di miglioramento fanno ben sperare per un recupero completo.