Si ribalta con la macchina, morto 45enne di Scerne di pineto

- Tragico incidente stradale poco dopo le 7 lungo la provinciale 27A che da Atri (Teramo) conduce sulla statale Adriatica a Pineto (Teramo).

Un'auto, una vecchia Lancia Y, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada schiantandosi contro un dosso dopo essersi ribaltata più volte e restando sottosopra a circa 50 metri dalla strada provinciale.

Il conducente, Luciano Graziosi, 45 anni di Scerne di Pineto, è stato sbalzato dall'abitacolo: il suo corpo, privo di vita, è stato rinvenuto a una quindicina di metri dalla macchina incidentata.

È molto probabile che l'incidente si sia verificato nella nottata. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Roseto e i carabinieri della compagnia di Giulianova.