Un incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi è costato la vita ad un operaio 39enne della Sevel.

L'uomo che percorreva la statale 16 per cause che dovranno essere chiarite, si è scontrato frontalmente contro una bisarca.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, ma per il giovane non c'era più nulla da fare, se non costatare il decesso avvenuto sul colpo.