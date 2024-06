Siccità e Desertificazione: Rischi Imminenti per Agricoltura e Idroelettrico entro il 2100

Secondo uno studio condotto dall'Università 'Gabriele d'Annunzio' di Chieti-Pescara, entro il 2100 la regione verde d'Europa potrebbe trasformarsi in un deserto a causa dei periodi prolungati di siccità. Questo fenomeno, sia dal punto di vista meteorologico che idrologico, avrà conseguenze devastanti sull'agricoltura e sulla produzione di energia idroelettrica, ancora la principale fonte rinnovabile in Abruzzo.

Impatti del Cambiamento Climatico: Lo studio ha esaminato le variazioni nelle portate dei fiumi, nelle precipitazioni e nelle temperature dal 1985 in avanti, proiettando le tendenze future fino al 2100. I risultati indicano un deterioramento significativo delle risorse idriche e un aumento delle temperature, condizioni che potrebbero portare a una desertificazione accelerata della regione.

Giornata Mondiale per la Lotta alla Desertificazione: Lo studio è stato presentato in occasione della Giornata Mondiale per la lotta alla desertificazione, evidenziando l'urgenza di misure concrete per affrontare i cambiamenti climatici e proteggere l'ambiente e le risorse naturali per le generazioni future.