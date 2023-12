Sicurezza e Tariffe Autostradali: Vittoria per i Sindaci sulla A24/A25

"Dal 1° gennaio 2024 la gestione torna a Strada dei Parchi fino al 2030. Le tariffe restano bloccate al 2017 grazie alla lotta degli amministratori."

Oggi, durante l'incontro al Ministero dei Trasporti, i sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo hanno ottenuto l'annuncio ufficiale del ritorno della gestione della A24/A25 a Strada dei Parchi a partire dal 1° gennaio 2024 fino al termine naturale della concessione nel 2030.

Un successo significativo è l'assicurazione che le tariffe autostradali rimarranno bloccate ai costi attuali, precisamente quelli del 31 dicembre 2017, per i prossimi sette anni. Questo risultato è il frutto della battaglia iniziata il 3 gennaio 2018 dai sindaci, che hanno impedito l'incremento annuale dei pedaggi, evitando un aumento cumulativo del 40%.

Sul fronte della sicurezza, è stato presentato il piano generale elaborato dal commissario Corsini, che prevede un adeguamento sismico completo dell'infrastruttura con modifiche al tracciato, stimato a un costo complessivo di 14,6 miliardi di euro. Tuttavia, al momento, tali fondi non sono disponibili.

I sindaci e gli amministratori hanno chiesto una nuova convocazione del tavolo nelle prime settimane del nuovo anno per affrontare e risolvere le questioni legate alla sicurezza e garantire risorse adeguate per investire nei territori circostanti. La determinazione nel sollecitare la politica a trovare soluzioni concrete è massima, e la lotta per proteggere i territori continua.