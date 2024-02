Siemens e Università dell'Aquila: Accordo per Centro di Alta Formazione

Siemens Spa, leader mondiale nella produzione di componenti per l'automazione industriale, ha siglato un accordo con l'Università dell'Aquila per istituire un Siemens Sce Test Center, un laboratorio avanzato progettato per testare una vasta gamma di applicazioni industriali.

Domani, martedì 20 febbraio, presso il campus Univaq di Monteluco di Roio, si terrà alle ore 10 un workshop di presentazione dell'accordo. L'evento è mirato a potenziare le competenze degli studenti di ingegneria.

Tra i partecipanti, saranno presenti il rettore dell'Università dell'Aquila, Edoardo Alesse; l'ingegnere Raffaella Menconi, responsabile Education Siemens Industry Italia; il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio; Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Abruzzo; Vincenzo Mezzina, Sales specialist manager Centro Sud Siemens Italia; Luca Gabellone, macro area manager Centro Sud Siemens Italia; il direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell'Informazione e di Economia (DIIIE), Walter D'Ambrogio; e il professor Fabrizio Ciancetta, docente di Misure Elettriche ed Elettroniche presso il DIIIE.

La giornata prevede un inizio alle 10 con i saluti istituzionali e la presentazione del progetto, seguiti da un approfondimento sui servizi offerti dalla Regione Abruzzo per le imprese, con intervento di Stefano Cianciotta, e un confronto sul trasferimento tecnologico partendo dalle opportunità dell'ecosistema Abruzzo, a cura di Lino Olivastri.

Alle 11, Raffaella Menconi discuterà del programma Education Siemens, seguito dall'intervento del professor Fabrizio Ciancetta (Univaq) sulla Certificazione delle competenze nel corso "Misure e Automazione Industriale per 4.0".