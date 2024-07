Silvio Baldini Presentato Come Nuovo Allenatore del Pescara

Ieri il Pescara ha presentato ufficialmente il nuovo allenatore, Silvio Baldini, in una conferenza stampa tenutasi all'Ekk Hotel di Città Sant'Angelo. L'annuncio dell'arrivo del 64enne tecnico di Massa era stato dato nei giorni precedenti sui canali social del club biancazzurro con un entusiastico "benvenuto mister Baldini".

Dettagli della Presentazione

La presentazione, avvenuta alle 18.30, ha visto la partecipazione di numerosi tifosi e membri della stampa. Durante l'evento, Baldini ha espresso il suo entusiasmo per la nuova avventura e ha delineato i suoi obiettivi per la stagione. Prima della conferenza, alle 17.45, è stato inoltre presentato un accordo tra la società e Ciaotickets, il nuovo partner per la gestione della biglietteria.

Preparazione Pre-Campionato

La squadra del Pescara partirà lunedì per il ritiro a Palena, dove svolgerà la preparazione pre-campionato. Questo ritiro sarà fondamentale per permettere a Baldini di conoscere meglio la squadra e di iniziare a lavorare sulle strategie per la prossima stagione.

Con Silvio Baldini al timone, il Pescara guarda al futuro con rinnovata fiducia, sperando di costruire una squadra competitiva e capace di raggiungere traguardi ambiziosi.