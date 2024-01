Sindaco dell'Aquila al Ministero: Urgenza di Risposte sulla Funivia Ferma, il Danno è Enorme

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha rivolto un pressante appello al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esigendo risposte immediate in merito alla situazione critica della funivia del Gran Sasso. La struttura è ferma da due settimane in seguito a un esposto che ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza di una delle funi portanti. Nonostante ulteriori collaudi siano stati eseguiti prima delle festività natalizie, l'autorizzazione alla ripartenza è ancora in sospeso.

Il sindaco Biondi ha evidenziato l'urgenza della situazione, affermando: "Non c'è altro tempo da perdere. Il danno è enorme". L'incertezza sulla ripresa delle attività della funivia mette a rischio l'inizio della stagione invernale, appena la neve ha fatto la sua comparsa sul Gran Sasso. Il sindaco ha espresso frustrazione nei confronti della burocrazia del Ministero, sottolineando la necessità di chiarezza e rapidità nelle decisioni.

Biondi ha lanciato un chiaro monito: "Se ci sono problemi reali, dobbiamo saperli. Altrimenti, agiremo". Ha evidenziato la possibilità che la situazione sia derivata da "una semplice suggestione o da qualcuno che non si vuole prendere le dovute responsabilità". In ogni caso, il sindaco ha sottolineato la determinazione dell'amministrazione comunale nel prendere misure adeguate per risolvere la questione e garantire la ripresa delle attività della funivia senza ulteriori ritardi, evitando di compromettere la stagione invernale e instillare timori nella comunità.