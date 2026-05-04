Sinner vola oltre i 14.000 punti: Italia da record con quattro nei Top 20

Il tennis italiano vive un momento storico con Sinner leader mondiale e altri tre azzurri tra i migliori venti alla vigilia degli Internazionali di Roma

È una giornata destinata a entrare negli archivi quella vissuta dal tennis italiano, che si presenta agli imminenti appuntamenti di Internazionali d'Italia con numeri mai registrati prima. Il protagonista assoluto è Jannik Sinner, che consolida la propria leadership mondiale raggiungendo e superando la soglia dei 14.000 punti nel ranking ATP, un traguardo riservato a pochissimi nella storia del circuito.

L’altoatesino diventa infatti il terzo giocatore di sempre a oltrepassare questo limite, affiancandosi a nomi di riferimento assoluto come Novak Djokovic, detentore del record storico, e agli altri protagonisti dell’era recente. Un risultato che certifica la continuità di rendimento del numero uno del mondo, reduce da settimane di altissimo livello culminate con il bottino di 14.350 punti, tra i più elevati mai registrati.

Ma il dato che più colpisce riguarda l’intero movimento azzurro. L’Italia riesce infatti a portare quattro giocatori tra i primi venti del ranking mondiale, confermando una crescita strutturale del tennis maschile. Tra questi spicca Flavio Cobolli, autore di un significativo salto in avanti fino alla 12ª posizione, grazie al percorso convincente al Masters di Madrid. Un risultato che lo avvicina ai migliori piazzamenti italiani dell’era Open.

A completare il quadro è il ritorno tra i primi venti di Luciano Darderi, che raggiunge la 20ª posizione, contribuendo a un risultato complessivo già ottenuto solo una volta in precedenza. Meno brillante, invece, la settimana di Lorenzo Musetti, che scivola al decimo posto, superato da Daniil Medvedev.

Nel frattempo, l’assenza di Carlos Alcaraz dai prossimi appuntamenti internazionali, inclusi Roma e il Roland Garros, apre scenari interessanti nella corsa ai titoli più prestigiosi. Proprio Sinner, ancora a caccia del primo successo nella capitale, si presenta come uno dei principali candidati.

Il momento del tennis italiano appare dunque tra i più brillanti degli ultimi decenni, con risultati che testimoniano una crescita solida e diffusa e che alimentano aspettative elevate in vista delle prossime sfide sulla terra battuta europea.