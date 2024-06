Sisma 2009: Il Ministro (in Campagna Elettorale) Sblocca i Lavori per i Teatri Storici dell'Aquila

Con la visita del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, si sblocca finalmente la ricostruzione dei teatri storici dell'Aquila danneggiati dal sisma del 2009. Il Teatro Comunale e il Teatro San Filippo, entrambi inagibili da oltre quindici anni, vedranno presto una nuova vita.

Fondi per il Teatro Comunale

Per il Teatro Comunale, in fase di restauro da anni, sono stati stanziati ulteriori 14 milioni di euro. Un protocollo è stato firmato presso la sede comunale tra il Segretariato regionale del ministero della Cultura per l'Abruzzo, il Comune dell'Aquila e l'Ufficio speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, con il supporto della Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo accordo trasferisce la responsabilità dell'appalto di ricostruzione dal Segretariato per i beni culturali dell'Abruzzo al Comune dell'Aquila, proprietario dell'immobile.

Alla firma del protocollo hanno partecipato i dirigenti degli enti coinvolti e i rappresentanti delle associazioni culturali cittadine, segnando un passo avanti decisivo per il completamento dello spazio culturale.

Riapertura Imminente per il Teatro San Filippo

Il Teatro San Filippo, prossimo alla conclusione dei lavori, sarà presto dotato di nuove sedie, risolvendo un problema burocratico legato ai fondi di circa 200mila euro. "Ho dato garanzie che ci metteremo subito al lavoro e in tempi brevissimi risolveremo il problema", ha dichiarato il ministro Sangiuliano durante la visita al teatro. "Siamo impegnati come Ministero e daremo tutto l'apporto possibile per agevolare le pratiche verso la riapertura".

Questi interventi segnano un importante progresso nella rinascita culturale dell'Aquila, restituendo alla città due importanti luoghi di aggregazione e cultura, simboli della sua storia e della sua resilienza.