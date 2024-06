Sisma de L'Aquila, Il Tribunale Annulla un Debito di 700mila Euro per una Famiglia di Ristoratori

Una famiglia di ristoratori, la cui attività fu distrutta dal terremoto de L’Aquila del 2009, è stata salvata dal sovraindebitamento grazie all'intervento dell’organizzazione Legge3.it. Il Tribunale di Sulmona ha stralciato il loro debito di circa 700mila euro, una decisione che segna una svolta nella loro lotta contro le difficoltà economiche.

La vicenda ha inizio la notte del 6 aprile 2009, quando il terribile sisma colpì L’Aquila e i territori circostanti, causando 309 vittime e distruggendo abitazioni e attività economiche. Tra le attività colpite c'era anche quella di una coppia di ristoratori, che fino a quel momento aveva lavorato con successo nel settore della ristorazione. La moglie, impegnata anche come procacciatrice d'affari nel settore della telefonia, vide le sue entrate ridursi drasticamente a causa della crisi post-sisma, rendendo impossibile per l'azienda far fronte alle spese e ai contributi.

Il sovraindebitamento iniziò a crescere, alimentato da cartelle esattoriali, prestiti e interessi, rendendo sempre più difficile provvedere alle necessità familiari e al benessere del loro figlio. Oggi, il marito ha un lavoro stagionale per sette mesi l'anno, mentre la moglie ha un impiego a tempo indeterminato con uno stipendio basso. Tuttavia, i debiti continuarono a salire, raggiungendo i 700mila euro, una cifra insostenibile per la famiglia.

La coppia decise quindi di rivolgersi a Legge3.it, un'organizzazione fondata da Gianmario Bertollo e sua moglie Maria Sole Pavan, che da anni aiuta privati e imprenditori in difficoltà. Dopo aver esaminato le circostanze e accertato che non vi fosse alcuna intenzione di frodare i creditori, il giudice del lavoro ha disposto l’accesso alla procedura di stralcio del debito, secondo quanto previsto dalla Legge numero 3 del 2012 e dal successivo codice della crisi.

Gianmario Bertollo ha commentato: “Questa coppia ha vissuto un incubo quella notte, che di certo avrà lasciato nelle loro anime un segno indelebile, ma ha avuto effetti devastanti anche dal punto di vista economico. Queste persone avrebbero dovuto ricevere un aiuto maggiore sin da subito, ma siamo davvero felici che con questa sentenza il loro incubo sia finito".