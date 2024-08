Situazione Economica ACIAM: Preoccupazione della Regione Abruzzo e Richiesta di Soluzioni

Durante la seduta odierna della Commissione Vigilanza del Consiglio Regionale d’Abruzzo, tenutasi l'8 agosto, è stata esaminata con urgenza la situazione economico-finanziaria di ACIAM, una società a partecipazione mista, con il 51% delle quote in mano pubblica e il 49% in mano privata. La questione, sollevata dal Consigliere Gianpaolo Lugini, è stata il primo punto all'ordine del giorno e ha suscitato forti preoccupazioni per le possibili ricadute sul territorio.

La discussione è stata approfondita grazie agli interventi del Presidente della società, del suo Amministratore Delegato, del Presidente del Collegio dei Sindaci, del Direttore dell'Agenzia Regionale AGIR, della Sindaca del Comune di Carsoli e di un delegato del Comune di Avezzano. I consiglieri presenti hanno espresso preoccupazioni motivate riguardo la delicata situazione finanziaria di ACIAM e hanno auspicato rapide soluzioni, che rispettino rigorosamente le normative vigenti.

In particolare, il Consigliere Verrecchia ha sollecitato un intervento immediato dell'Agenzia Regionale AGIR per coordinare tutti i soci pubblici al fine di trovare una soluzione condivisa e produttiva. La necessità di un'azione congiunta è stata ribadita più volte, evidenziando l'importanza di salvaguardare sia i lavoratori che il capitale pubblico.

A conclusione dei lavori, il Consigliere Lugini ha avanzato una formale richiesta per la fornitura di ulteriore documentazione utile, che dovrà essere fornita entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione di Vigilanza. La richiesta di documentazione aggiuntiva sottolinea l'urgenza e la serietà della situazione, richiedendo un'analisi dettagliata e trasparente per poter procedere con le decisioni necessarie.