Situazione Insostenibile sui Cantieri Infiniti dell'A14 tra Roseto e Pescara

Con la fine della pausa estiva e la ripresa delle decine di cantieri che da anni bloccano l'autostrada A14 nel tratto abruzzese, è ritornato il calvario per numerosi automobilisti, in particolare per i pendolari costretti quotidianamente a subire code interminabili e ritardi significativi su questa importante arteria autostradale. L'allarme è stato lanciato da Sandro Mariani, capogruppo di 'Abruzzo in Comune'.

Il punto critico principale rimane quello situato tra l'uscita di Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord/Città Sant'Angelo, dove da anni esistono cantieri apparentemente senza fine. Questi cantieri, muovendosi a una velocità estremamente lenta, procedono solo pochi metri alla volta, creando una situazione insostenibile. Tutto ciò avviene nel più completo silenzio del Governatore regionale, che, secondo Mariani, sembra dare poca importanza alla viabilità abruzzese lungo il tratto adriatico, preferendo la comodità dell'A/24 in direzione di Roma.

Per Mariani, è inaccettabile che nel 2023 siano ancora presenti situazioni simili su un'importante arteria autostradale. L'Abruzzo è diventato un collo di bottiglia lungo l'Adriatico, caratterizzato da cantieri infiniti, autostrade a due corsie (che spesso si restringono a una a causa dei lavori in corso) e un'attenzione politica regionale e nazionale che sembra voltarsi dall'altra parte, guardando solo verso Roma.

Mariani sottolinea che questo tratto di autostrada è talmente problematico che persino le telefonate sono difficili, con tutti gli operatori che hanno gravi problemi di linea. In questo contesto, risulta più semplice fare una chiamata sotto il Traforo del Gran Sasso che nel tratto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord/Città Sant'Angelo.