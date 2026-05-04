Slavina devasta rifugio sul Gran Sasso: tragedia sfiorata per pochi minuti

Una valanga colpisce una struttura montana a quota 1650 metri distruggendola quasi del tutto senza causare vittime ma riaccendendo timori legati alla sicurezza alpina

Una slavina improvvisa ha colpito il versante del Monte Corvo, nel massiccio del Gran Sasso, provocando la distruzione quasi totale del Rifugio del Monte, situato a circa 1.650 metri di altitudine. L’episodio, che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, non ha causato feriti soltanto per una coincidenza favorevole: al momento del distacco della massa nevosa, l’area risultava completamente deserta.

A rendere nota la vicenda è stato il sindaco di Fano Adriano, Luigi Servi, che ha parlato apertamente di una tragedia sfiorata, evocando il rischio di una “Rigopiano-bis”, in riferimento al noto disastro avvenuto nel 2017. La valanga ha travolto in pieno la struttura, cancellando gran parte dell’edificio utilizzato storicamente come punto di ristoro per i pastori durante la transumanza.

Negli ultimi anni il rifugio, di proprietà comunale, aveva conosciuto diverse fasi di gestione, con l’ultima affidata fino a circa due anni fa. Secondo quanto riferito dall’amministrazione, erano in corso interlocuzioni con il Cai di Teramo per una possibile nuova gestione, mai concretizzatasi. Nel frattempo, l’accesso alla zona era stato limitato da un’ordinanza di sicurezza, successivamente revocata con la riapertura del sentiero.

Oggi, tuttavia, la situazione appare nuovamente critica: l’area è inaccessibile a causa dell’abbondante neve accumulata e delle condizioni meteorologiche instabili. Non si tratta, peraltro, di un episodio isolato. Il rifugio era già stato interessato in passato da altri distacchi nevosi, fortunatamente senza conseguenze per le persone.

L’accaduto riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza in montagna, soprattutto lungo itinerari molto frequentati come il Sentiero Italia, che attraversa l’intero Paese per oltre 8.000 chilometri. Un patrimonio naturalistico di grande valore che, tuttavia, richiede monitoraggio costante e interventi mirati per prevenire rischi legati a fenomeni naturali sempre più imprevedibili.