Slavina sfiora il disastro sul Gran Sasso: salvati residenti per un soffio

Evacuazioni preventive e monitoraggi evitano conseguenze gravi mentre una massa di neve travolge strada e lambisce abitazioni ai Prati di Tivo.

Una slavina di grandi dimensioni si è staccata sul Gran Sasso, nel versante teramano dei Prati di Tivo, scendendo lungo il pendio fino a travolgere la strada provinciale 43bis e arrestando la propria corsa nei campi sottostanti. L’evento, verificatosi nelle prime ore della giornata, ha riportato alla memoria episodi simili avvenuti negli anni passati, per intensità e dinamica.

La massa nevosa ha sfiorato il residence “Prati di Tivo”, provocando danni agli infissi e agli accessi dei garage, senza tuttavia coinvolgere persone. Un esito che, secondo le autorità, è stato possibile grazie alle misure preventive adottate nelle ore precedenti.

Determinante si è rivelata l’ordinanza firmata dal sindaco di Pietracamela, Antonio Villani, che già nella giornata di ieri aveva disposto l’evacuazione completa degli edifici presenti nell’area e l’interdizione totale, anche pedonale, del piazzale Amorocchi. Il provvedimento era stato adottato su indicazione della Commissione comunale valanghe, alla luce di un livello di rischio classificato come forte (grado 4).

Le autorità locali sottolineano come il monitoraggio costante delle condizioni del manto nevoso abbia consentito di prevenire conseguenze più gravi. L’area resta al momento chiusa al transito, in attesa di ulteriori verifiche tecniche sulla stabilità del versante.

A preoccupare sono soprattutto i consistenti accumuli di neve, che nelle quote più basse hanno superato i 70 centimetri, e le previsioni di aumento delle temperature, fattore che potrebbe aumentare ulteriormente l’instabilità del manto. In questo contesto, la vigilanza resta alta per evitare nuovi distacchi e garantire la sicurezza della zona.