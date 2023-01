Slavina su frazione nel teramano, evacuati tutti gli abitanti

Una slavina si è abbattuta nella mattinata sulle case di Valle Castellana, isolando di fatto alcune frazioni, i cui abitanti sono stati evacuati durante la giornata

Le operazioni di evacuazione hanno riguardato circa 25 persone residenti nelle frazioni Macchia da Sole, Macchia da Borea, Piano Maggiore e Leofara.

L’accesso a tali località è inibito a causa di una slavina che ha interessato un tratto della SP 52 per Macchia da Sole.



La Provincia, dalle prime ore del mattino incessantemente impegnata nell’attività di sgombero della strada, auspica che il ripristino della viabilità possa avvenire nelle prossime ore, salvo ulteriore peggioramento delle condizioni metereologiche.



L’evacuazione è stata concordata in via cautelativa, nell’ambito di un tavolo tenutosi presso questa Prefettura al quale hanno partecipato la Provincia di Teramo, i Vigili del Fuoco e il Sindaco di Valle Castellana, anche in considerazione del perdurare delle avverse condizioni metereologiche.

All’esito di quanto emerso nel tavolo prefettizio, il Sindaco di Valle Castellana ha provveduto all’emanazione di un’ordinanza di evacuazione a tutela della pubblica incolumità, tenuto altresì conto della presenza sul territorio di soggetti fragili.



I nuclei familiari sono stati evacuati tramite due elicotteri dei Vigili del Fuoco e saranno ospitati presso una struttura ricettiva di Teramo