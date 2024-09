Smart centra lupo in strada, due ragazze ferite e l'animale muore

Due giovani finiscono in ospedale dopo aver investito un lupo. L'incidente, avvenuto di notte, evidenzia i rischi legati alla fauna selvatica sulle strade.

Drammatico incidente stradale sabato notte lungo via Dei Marsi, nel tratto tra Luco dei Marsi e Trasacco, dove una Smart con a bordo due ragazze di 21 anni ha investito un lupo che stava attraversando la strada. L’impatto è stato violento, causando la morte immediata dell’animale, mentre le giovani sono rimaste ferite. Una delle due è stata trasportata d'urgenza al reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Avezzano per ricevere cure più approfondite, mentre l'altra ha subito ferite più lievi.

L’incidente si è verificato intorno alle 23:30, in un tratto di strada che attraversa una zona rurale frequentemente percorsa da animali selvatici. Secondo le prime ricostruzioni, il lupo avrebbe attraversato la strada all'improvviso, rendendo impossibile per la conducente della Smart evitare lo scontro. L’auto, dopo aver colpito l’animale, è finita fuori strada, aggravando ulteriormente la situazione.

I carabinieri della locale stazione sono intervenuti sul luogo per effettuare i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non si escludono ulteriori verifiche per accertare eventuali responsabilità o la velocità a cui viaggiava la vettura al momento dell'impatto. Tuttavia, l’incidente sembra essere il risultato di una circostanza imprevista e non legata a condotte di guida pericolose.

Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nelle aree interessate dalla presenza di fauna selvatica. Negli ultimi anni, gli investimenti di animali su strade secondarie e autostrade sono diventati sempre più frequenti. Solo un mese fa, un orso era stato investito lungo la rampa di accesso alla superstrada del Liri, vicino al comune di Canistro. Questi incidenti, oltre a mettere in pericolo la vita degli animali, rappresentano un rischio reale anche per chi viaggia, come dimostrato dall’episodio che ha coinvolto le due giovani.

Le autorità locali stanno valutando l’installazione di segnaletica e dispositivi di sicurezza lungo i tratti stradali più a rischio, per allertare gli automobilisti della possibile presenza di animali selvatici. Inoltre, sono allo studio misure per prevenire ulteriori episodi, come l'installazione di recinzioni o l'uso di strumenti per dissuadere gli animali dall'attraversare le carreggiate. Tuttavia, la convivenza tra fauna selvatica e traffico stradale continua a rappresentare una sfida complessa, specialmente in aree come quella del Parco Nazionale d’Abruzzo, dove animali come lupi, orsi e cervi sono parte integrante dell’ecosistema.

Nel frattempo, le condizioni delle due ragazze coinvolte nell’incidente sono sotto osservazione, in particolare per la giovane ricoverata in Neurochirurgia, che ha subito un trauma cranico. Il decorso clinico sarà monitorato nei prossimi giorni per valutare eventuali complicazioni.

La tragedia mette in luce una problematica che richiede soluzioni rapide ed efficaci, per evitare che simili eventi possano ripetersi in futuro e causare altre vittime sia tra gli esseri umani che tra gli animali selvatici, patrimonio prezioso del territorio abruzzese.