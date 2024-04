Soccorso Alpino: 197 Interventi e 6 Vittime nel 2023

Il 2023 ha registrato un intenso lavoro da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, con un totale di 197 missioni di soccorso completate e sei vittime lamentate. Questi dati, diffusi dall'ente specializzato in interventi tecnici e sanitari in ambiente montano, in grotta e in luoghi impervi, evidenziano la complessità e l'importanza del lavoro svolto.

Il 47% degli interventi ha portato al recupero di individui ilese o con ferite lievi, mentre il 3,2% ha purtroppo visto la perdita di vite umane. Le attività del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo rappresentano l'1,6% delle 12.349 missioni portate a termine in Italia nel corso dell'anno, con un totale di 12.365 persone soccorse, di cui 7.622 ferite e 491 decedute.

Questi interventi, condotti in stretta collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e il Sistema 118, mirano a fornire soccorso e assistenza immediata a individui infortunati, persone in difficoltà, o in pericolo di vita, nonché alla ricerca e al recupero di dispersi e caduti.

Le cause principali delle missioni di soccorso in Abruzzo riflettono il trend nazionale: cadute al primo posto, seguite da perdita di orientamento, generale incapacità del richiedente aiuto, malori e sfinimenti. Gli interventi a sostegno di ciclisti mountain bike sono in costante crescita, rimanendo al secondo posto rispetto all'escursionismo, e davanti ad alpinismo, scialpinismo e sci su pista.

La maggior parte degli interventi riguarda uomini (78%), con una fascia d'età che mostra un decremento a partire dai 40-50 anni, con una minoranza di soggetti oltre i 50 anni. Le statistiche indicano che la fascia 40-50 anni rappresenta il 19% degli interventi, seguita da 30-40 anni (16%), 20-30 anni (16%), 60-70 anni (16%), 50-60 anni (14%), 10-20 anni (12%), 70-80 anni (6%), e oltre 80 anni (1%).