Soccorso sulla A25: Polizia Stradale Salva un Falco Ferito

Una missione di soccorso insolita ma vitale si è svolta sulla A25, vicino all'uscita di Pratola Peligna, dove un gheppio ferito era in difficoltà sulla corsia d'emergenza. Il rapace, appartenente alla famiglia dei falchi e specie protetta, non riusciva a decollare e rischiava di essere colpito dai veicoli in transito.

È stata una pattuglia della Polizia Stradale di Pratola Peligna a intervenire tempestivamente, notando il gheppio in pericolo. Nonostante i suoi tentativi, il volatile non riusciva a volare a causa di un'ala ferita. Per evitare ulteriori rischi, gli agenti lo hanno prontamente messo al sicuro nel loro veicolo di servizio.

Successivamente, il gheppio è stato affidato al personale dei Carabinieri Forestale, che lo ha trasferito al Centro veterinario del Parco della Maiella per ricevere le cure necessarie e poter tornare presto in libertà nei cieli abruzzesi.

Questa operazione di salvataggio ha dimostrato l'impegno delle forze dell'ordine nel proteggere non solo le persone, ma anche la fauna selvatica che può trovarsi in difficoltà lungo le strade.