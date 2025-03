Sociale: l'assessore Santangelo visita la straordinaria Rurabilandia

L'assessore regionale alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, ha recentemente visitato la fattoria sociale e didattica "Rurabilandia" ad Atri, lodando l'impegno nella promozione dell'inclusione e nell'offerta di opportunità lavorative per persone con disabilità.

L'assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, ha recentemente fatto visita alla fattoria sociale e didattica "Rurabilandia", situata nel comune di Atri. Durante l'incontro, durato oltre tre ore, Santangelo ha espresso grande apprezzamento per i risultati ottenuti dalla struttura, definendola un esempio unico nel suo genere nel Centro Italia.

"Rurabilandia" è riconosciuta come la prima fattoria didattica e sociale dell'Abruzzo, con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo in agricoltura di gruppi vulnerabili della popolazione.

La fattoria offre una vasta gamma di attività educative e ricreative, tra cui laboratori didattici e percorsi sensoriali, rivolti sia a bambini che ad adulti.

Santangelo ha sottolineato come questa esperienza rappresenti un modello virtuoso di integrazione sociale, combinando esigenze economiche con l'inclusione di persone con disabilità. Ha inoltre evidenziato l'importanza di valorizzare tali iniziative, che aprono nuovi orizzonti nell'imprenditorialità sociale.

In linea con questa visione, il Dipartimento Sociale sta lavorando per includere nella programmazione del Fondo Sociale Europeo (FSE) interventi specifici volti a incentivare la nascita di centri diurni che promuovano forme efficaci di socializzazione. L'obiettivo è stimolare la creazione e il potenziamento di strutture simili a "Rurabilandia" in tutto il territorio regionale.

La visita di Santangelo ha rappresentato un riconoscimento ufficiale dell'impegno profuso da "Rurabilandia" nel campo dell'agricoltura sociale e dell'educazione, sottolineando l'importanza di sostenere e replicare tali modelli innovativi per favorire l'inclusione sociale e il benessere delle comunità locali.