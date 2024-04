Sold Out l'Incontro con Zerocalcare all'Abaq.

Il celebre fumettista Michele Rech, meglio noto come Zerocalcare, sarà ospite dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila in una giornata dedicata agli incontri e alla cultura del fumetto. Questo evento fa parte del programma "vivisezionedelfumetto", ideato e curato dal professor Michael Rocchetti (Maicol&Mirco).

Il prossimo lunedì, 8 aprile, l'Accademia organizzerà una serie di appuntamenti con Zerocalcare. La mattina alle 10, l'autore terrà un incontro-lezione con gli studenti dell'Accademia, mentre nel pomeriggio alle 14:30 si terrà un evento aperto al pubblico durante il quale presenterà il suo libro "Kobane Calling", pubblicato da Bao Publishing.

Sebbene non sia il suo lavoro più recente, "Kobane Calling" è certamente uno dei titoli più celebri di Zerocalcare e, purtroppo, anche uno dei più attuali. In questo libro, l'autore offre uno sguardo alternativo attraverso i suoi viaggi in Turchia, Iraq, Siria e il Kurdistan, documentando la devastazione di Kobane e il coraggio di un popolo in lotta per la propria sopravvivenza, difendendo confini fragili e non riconosciuti da nessuna mappa geografica ufficiale.

Questi incontri fanno parte di un ciclo di eventi dedicati al fumetto, inaugurato il 27 febbraio scorso con la presenza del fumettista Gipi. L'obiettivo di queste "lezioni extralarge di fumetto" è quello di promuovere il linguaggio del fumetto, evidenziando le sue eccellenze e facendo conoscere la crescente realtà dell'Accademia, che a partire dal prossimo anno accademico offrirà anche un biennio specifico dedicato al fumetto.

Grazie all'impegno del professor Rocchetti, che ha anche contribuito alla creazione di una sezione dedicata al fumetto nella biblioteca dell'Accademia, in collaborazione con Bao Publishing, Coconino Press e Hollow Press, la scuola d'arte grafica può valorizzare appieno le proprie risorse. Si crede fermamente che i fumetti debbano essere considerati dei veri e propri libri di testo, e che solo attraverso la lettura e l'esercizio continuo sia possibile affrontare seriamente questa forma d'arte.