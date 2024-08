Sold Out per il Concerto di Fabrizio Moro, che Apre il Tour dall'Aquila

"Qui non ho mai suonato ma, appena arrivato ho perso le parole. È una cornice meravigliosa, grazie per questa ospitalità e questa bellissima fotografia".

Rivolto ad una gremita Scalinata di San Bernardino all'Aquila, ha esordito così ieri sera Fabrizio Moro in apertura del suo concerto sold out a cura della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, nell'ambito della sesta edizione della rassegna "Nell’ombra della musica italiana", inserita nel ricco cartellone estivo de "I Cantieri dell’Immaginario", sotto la direzione artistica del Maestro Leonardo De Amicis, che proseguirà fino al 6 agosto, per un totale di 34 eventi per 25 giornate di spettacoli.

Un brindisi alla città" quello di Moro dal palco, che prima di esibirsi ha coinvolto e intrattenuto il pubblico, intervallando alcuni dei suoi più grandi successi, da “Pensa”, inno contro la mafia nonché canzone vincitrice della sezione Giovani del Festival di Sanremo 2007; “Non Mi Avete Fatto Niente”, “Eppure Mi Hai Cambiato La Vita”, “Portami Via”.

Un concerto che ancora una volta ha fatto registrare un tutto esaurito nell'ultima settimana de "I Cantieri dell'Immaginario" che continua a vedere l'esibizione di alcuni dei più grandi protagonisti della musica italiana.

Domani, domenica 4 agosto, sarà il turno di Giusy Ferreri, in tour in tutta Italia con il suo “Live 2024”, con una tappa a cura della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”.

Dal suo clamoroso esordio del 2008 ad oggi, Giusy Ferreri ha collezionato risultati unici e straordinari costruendo una carriera di traguardi e record, tra hit radiofoniche, un disco di diamante e 16 dischi di platino.

Sono innumerevoli i brani che negli anni hanno mostrato la sua capacità di interpretare generi e stili più disparati, spaziando dal rock al pop, dal blues alla world music, tra cui, solo per citarne alcuni, “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Il Mare Immenso”, “Ti Porto A Cena Con Me”, “Partiti Adesso”, “Volevo Te”.

Giusy Ferreri è accompagnata dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).

La rassegna estiva del Comune dell’Aquila è organizzata in collaborazione con gli enti culturali del territorio finanziati dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV) – ovvero Teatro Stabile d’Abruzzo, Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”, Gruppo Emotion, Teatro dei 99, I Solisti Aquilani, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Teatro Zeta –, Accademia delle Belle Arti dell’Aquila e Conservatorio di Musica “Alfredo Casella”, con il coordinamento del TSA.