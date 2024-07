Soldi alle Associazioni, Torna Restart nel Cratere

Il Comune dell'Aquila ha pubblicato un avviso destinato a incentivare l'attrattività turistica e la rinascita culturale del territorio colpito dal sisma del 2009. Il programma, denominato "Sviluppo delle potenzialità culturali per l'attrattività turistica del cratere," è parte integrante delle iniziative del progetto Restart e mira a sostenere istituzioni e associazioni culturali di rilevanza nazionale. Queste organizzazioni devono essere riconosciute dal Ministero della Cultura e beneficiare dei finanziamenti del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (ex Fus) e dalla legge 220/2016 per il settore cinema.

L'avviso è stato approvato tramite determinazione dirigenziale del settore AQ "Progetti speciali per la rinascita, programma Restart, azioni di sistema, promozione territoriale e rilancio economico - PNRR e PNC." Esso include tutta la documentazione necessaria per la presentazione delle candidature.

Requisiti di Ammissione

I progetti devono essere realizzati all'interno dei Comuni del cratere sismico del 2009 e devono rispettare specifici criteri di cofinanziamento e gestione delle spese:

Cofinanziamento minimo: 20% del costo totale del progetto.

20% del costo totale del progetto. Costi di pubblicità e promozione: non devono superare il 15% del totale.

non devono superare il 15% del totale. Costi generali: non devono eccedere il 10% del totale.

non devono eccedere il 10% del totale. Spese per personale interno: non superiori al 20% dei costi di produzione.

Tempi e Finanziamenti

Le candidature devono essere presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. Successivamente, i progetti saranno sottoposti a verifica dei requisiti e valutazione da parte di una commissione apposita.

Il budget totale stanziato per l'iniziativa è di 650.000 euro, di cui:

600.000 euro per il filone A1, destinato alle istituzioni culturali.

per il filone A1, destinato alle istituzioni culturali. 50.000 euro per il filone A2, dedicato al settore cinema.

Questi fondi sono stati approvati con delibera Cipess 42/2023 e programmati per le finalità sopra descritte attraverso la deliberazione di Giunta Comunale 161/2024.

Documentazione e Dettagli

La documentazione completa e i moduli di candidatura sono disponibili sul sito ufficiale del Comune dell'Aquila e presso l'albo pretorio dell'ente.

Questa iniziativa rappresenta un'opportunità significativa per rilanciare il turismo e valorizzare il patrimonio culturale del territorio aquilano, promuovendo la rinascita economica e sociale delle aree colpite dal terremoto del 2009.