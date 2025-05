Sole e caldo nel weekend, ma attenzione ai temporali pomeridiani in arrivo

L’alta pressione torna a dominare sull’Italia con cieli sereni e clima gradevole, ma non mancheranno isolati rovesci su rilievi e regioni meridionali.

Sarà un fine settimana all’insegna del bel tempo per gran parte della Penisola Italiana, grazie al rinforzo di un campo di alta pressione in espansione dall’Europa settentrionale. Il graduale allontanamento della recente circolazione di bassa pressione favorirà condizioni più stabili, con giornate prevalentemente soleggiate e temperature in lieve rialzo. Tuttavia, qualche insidia atmosferica potrà ancora manifestarsi, soprattutto nel corso dei pomeriggi, con possibili temporali sulle aree interne e montuose.

Nel dettaglio, per la giornata di sabato, al Nord si prevede un avvio di giornata con nubi sparse su Alpi, Prealpi e zone dell’Appennino settentrionale, ma senza fenomeni significativi. Con il passare delle ore, l’attività convettiva potrà generare rovesci o temporali, più probabili sui rilievi alpini e lungo la dorsale appenninica. Qualche piovasco isolato potrebbe interessare anche le zone pedemontane della pianura emiliana o lambire la Riviera Ligure. Al Centro, mattinata serena ovunque, ma nel pomeriggio aumenterà la probabilità di precipitazioni localizzate lungo l’Appennino centrale, in particolare sul versante adriatico. Al Sud, cieli prevalentemente limpidi, ma nel pomeriggio si potranno sviluppare brevi temporali su Molise, Campania interna e Basilicata montuosa. Le temperature rimarranno su valori stabili o in lieve crescita, con venti moderati dai quadranti settentrionali, in particolare lungo l’Adriatico orientale e il settore meridionale. I mari si presenteranno mossi su bacini esposti.

Domenica, lo scenario si manterrà simile, con prevalenza di cieli sereni nelle ore mattutine al Nord, fatta eccezione per modesti addensamenti sul Piemonte occidentale. Nel pomeriggio, però, nuovi temporali sparsi potranno svilupparsi su Alpi, Prealpi, Appennino e occasionalmente anche sulle pianure del Piemonte. Al Centro, ancora sole al mattino, poi fenomeni convettivi lungo l’Appennino centrale, con possibili estensioni locali fino alla costa abruzzese. Al Sud, il transito di un sistema nuvoloso africano tra Calabria e Sicilia porterà maggiore variabilità, accompagnata da qualche pioggia intermittente. Altrove, continueranno a formarsi temporali isolati nel pomeriggio lungo i rilievi appenninici. Le temperature resteranno pressoché inalterate, con valori tipicamente primaverili. I venti soffieranno deboli, con rinforzi da scirocco tra i Canali e Maestrale sul basso Adriatico. Mari generalmente calmi o solo lievemente mossi.

Nel complesso, il weekend sarà favorevole per attività all’aperto e spostamenti, seppur con l’attenzione necessaria per chi frequenterà le aree montuose dove i fenomeni convettivi pomeridiani potrebbero risultare improvvisi. La tendenza per l’inizio della prossima settimana sembra confermare una prosecuzione del clima mite e asciutto, anche se nuove insidie potrebbero farsi strada da ovest. Vuoi che integri con una tabella delle temperature città per città?