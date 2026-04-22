Sole e caldo per il 25 aprile: anticiclone domina tutta Italia

L’alta pressione conquista la Penisola garantendo giornate stabili e miti, con temperature in aumento e solo locali disturbi nelle aree interne nei giorni successivi

La settimana meteorologica si apre con un deciso cambio di scenario: l’alta pressione è pronta a rafforzarsi sull’Italia, inaugurando una fase di tempo stabile e soleggiato destinata a culminare nel weekend del 25 aprile, caratterizzato da condizioni diffuse di bel tempo e clima mite.

Già da giovedì 23 aprile, il miglioramento sarà evidente su gran parte della Penisola, grazie a una progressiva crescita della pressione atmosferica. Al Nord e al Centro si registreranno condizioni di cielo sereno, con qualche nube di passaggio sui rilievi alpini e appenninici nelle ore più calde. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi generalmente compresi tra i 20 e i 23 gradi al Nord e tra i 17 e i 22 gradi al Centro. Al Sud, invece, persisteranno inizialmente condizioni di instabilità residua, soprattutto tra Calabria e Sicilia, destinate comunque a esaurirsi nel corso della giornata.

La giornata di venerdì 24 aprile segnerà l’affermazione piena dell’anticiclone, con sole diffuso su tutto il territorio nazionale. Le temperature continueranno a salire, con punte tra i 22 e i 26 gradi al Nord e valori fino a 25 gradi al Centro, mentre al Sud si manterranno su livelli più stabili ma comunque gradevoli.

Il 25 aprile, giornata simbolo del ponte primaverile, sarà caratterizzato da tempo stabile e cieli sereni su tutta l’Italia. L’anticiclone garantirà condizioni di piena stabilità, con solo qualche annuvolamento innocuo lungo l’Appennino nelle ore centrali della giornata. Le temperature resteranno su valori tipicamente primaverili, comprese tra i 21 e i 26 gradi al Nord, tra i 19 e i 24 gradi al Centro e tra i 18 e i 23 gradi al Sud.

La tendenza per domenica 26 aprile conferma un contesto ancora dominato dall’alta pressione, con prevalenza di cieli sereni e qualche nube sparsa su alcune aree, in particolare lungo i versanti tirrenici e appenninici, senza fenomeni rilevanti.

Nei giorni successivi, tra lunedì 27 e martedì 28 aprile, si intravede un possibile aumento della nuvolosità, soprattutto al Nord e lungo le aree interne del Centro, con locali precipitazioni deboli su Alpi, pianure del Nord e dorsale appenninica. Al Sud, invece, continueranno a prevalere condizioni più stabili e soleggiate, con solo qualche nube irregolare.

Nel complesso, il quadro meteorologico evidenzia una fase dominata dall’anticiclone, con un ponte del 25 aprile all’insegna del sole e del clima mite, seguita da un possibile lieve aumento dell’instabilità nella settimana successiva, senza tuttavia segnali di peggioramenti diffusi e duraturi.