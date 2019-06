Solidarietà alle popolazioni Terremotate, presentata la 2° la marcia da Fabriano all'Aquila

Sono trascorsi dieci anni dal sisma dell’Aquila e sono ancora vive le immagini dei terremoti che nel 2016 e 2017 hanno colpito quattro regioni del Centro Italia. Per dare un contributo concreto alla rinascita delle aree ferite dal sisma, una rete di organizzazioni ed enti promuovono la Lunga Marcia nelle Terre Mutate, un viaggio evento che partirà da Fabriano il 24 giugno per arrivare a L’Aquila il 7 luglio con l’obiettivo di promuovere il Cammino nelle Terre Mutate www.camminoterremutate.org, un percorso di conoscenza, solidarietà e incontro delle comunità locali.

L’iniziativa è stata presentata stamani nella sala Rivera del Comune dell’Aquila dal sindaco Pierluigi Biondi, dall’assessore all’Ambiente e alla Protezione civile Fabrizio Taranta - che ha sposato con entusiasmo l’iniziativa -, dall’assessore al Turismo Fabrizia Aquilio e dal consigliere comunale con delega alla montagna Daniele D’Angelo – che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento con gli assessori Raffaele Daniele Carla Mannetti -, dal Vice Presidente dell’Associazione “Movimento Tellurico – trekking ecologia e solidarietà” Alberto Renzi e da Giandomenico Cifani componente di Italia Nostra.

14 giorni di marcia, 250 km di cammino per conoscere le storie, i protagonisti e i progetti di rinascita delle comunità locali che resistono e intendono ricostruirsi un proprio futuro. L’itinerario è immerso, per circa l’80%, in due delle aree protette tra le più interessanti d’Italia, sia dal punto di vista morfologico che per la biodiversità: il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Un percorso altruistico che mette in rete 13 comuni di 4 diverse regioni del centro Italia (Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo) e vede il coinvolgimento di oltre 100 aziende e professionisti del settore turistico, nonché decine di associazioni che insieme lavorano a un progetto corale di rilancio turistico del territorio.

Il cammino tellurico, a un anno dalla sua nascita, vede già i primi camminatori e ciclisti avventurarsi in quello che viene definito il primo cammino solidale d’Italia. “Un percorso di turismo lento diverso dagli altri, per chi vuole incontrare le comunità locali tra sorrisi, disponibilità, dignità e perfino generosità da parte di chi sta ancora vivendo una situazione di grande disagio”, spiega Alberto Renzi di Movimento Tellurico. “In molti hanno deciso di attivarsi affinché le loro tradizioni e la loro storia possano fiorire e rinascere meglio di prima”.

“La lunga marcia è quella intrapresa da cittadini e territori sin dal giorno dopo il sisma. Un percorso complesso, faticoso ma, al tempo stesso, esaltante e pieno di continune scoperte. Le stesse che potranno osservare quanti intraprenderanno un viaggio dai ritmi lenti, riflettuto e contemplativo. Un modo per assaporare, vivere e conoscere luoghi in transizione e apprezzare il grande sforzo che si sta compiendo per curare e guarire definitivamente ferite ancora aperte” dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Il progetto in questione” – spiega l’assessore Fabrizio Taranta – “è uno strumento di azione per la valorizzazione del territorio. L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo di un sistema turistico sostenibile ed eco-compatibile, in grado di generare effetti positivi sul sistema ricettivo del territorio attraversato. Un territorio ricco di biodiversità ed emergenze naturalistiche di pregio, che va rispettato, ma anche adeguatamente valorizzato.”

“Questo cammino mi ha insegnato che esistono radici così forti che niente può estirparle, e anzi, che c'è gente, tanta, che vuole vivere vicino alla sua terra quasi per consolarla e non lasciarla sola”, racconta Franca Cossu dopo aver percorso l’intero cammino insieme al suo compagno e a tre piccoli beagle.

“Vite, percorsi, obbiettivi diversissimi che, al suo passaggio, il sisma ha uniformato. Una “livella tellurica” da cui tutti vogliono con ostinazione ripartire. Una resilienza infinita.” afferma Emilio Petri dopo aver concluso il cammino in bicicletta.

Dopo aver camminato per diversi giorni nel cratere sismico, le persone vivono un’esperienza di profonda trasformazione che li porta a essere dei veri “promotori delle terre mutate”, così li definisce Paolo Piacentini Presidente di FederTrek, “una volta ritornati a casa, le persone continuano a supportare e promuovere il cammino e i tanti progetti di rinascita, un moto di cittadinanza attiva che crea sinergie positive con le comunità locali".

La Lunga Marcia 2019, organizzata da Movimento Tellurico e APE Roma ha il supporto di Legambiente, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Touring Club Italia e il patrocinio di FederTrek, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Comune dell’Aquila, Comune di Ussita e Comune di Camerino e può contare anche sull‘adesione di numerose associazioni di carattere nazionale e locale.

Programma della Lunga Marcia 2019:

24 Giugno Fabriano (MC) – Matelica (MC)

25 Giugno Matelica (MC) – Camerino (MC)

26 Giugno Camerino (MC) - Fiastra (MC)

27 Giugno Fiastra (MC) – Ussita (MC)

28 Giugno Ussita (MC) – Campi di Norcia (PG)

29 Giugno Campi di Norcia (PG) – Norcia (PG)

30 Giugno Norcia (PG) - Castelluccio di Norcia (PG)

1 Luglio Castelluccio di Norcia (PG) – Arquata del Tronto (AP)

2 Luglio Arquata del Tronto (AP) - Accumoli (RI)

3 Luglio Accumoli (RI) - Amatrice (RI)

4 Luglio Amatrice (RI) – Campotosto (AQ)

5 luglio Campotosto (AQ) – Mascioni (AQ)

6 Luglio Mascioni (AQ) – Collebrincioni (AQ)

7 Luglio Collebrincioni (AQ) – L’Aquila (AQ)

Tante sono le organizzazioni che partecipano alla realizzazione e alla promozione del Cammino nelle Terre Mutate:

Organizzazioni di livello nazionale: Abruzzo Lento, ActionAid, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Brigate di Solidarietà Attiva, Cantiere TerreDonne, Ciclica, Cittadinanza Attiva, Centro Turistico Giovanile, Cooperaction, La Compagnia dei Cammini, CSEN, Garden Sharing, ITACà Festival del turismo responsabile, La Terra e l’Altalena, Legambiente, Lo Stato delle Cose, Mandala Organic Tour, Movimento Lento, Quattro Vacanze, RRTrek – Rifugio Roma, SloWays, Terre di Mezzo, Vivilitalia

Organizzazioni delle Terre Mutate: 180 Amici L’Aquila Onlus, Amici Cammino di San Benedetto, Archeoclub L’Aquila, Arquata Potest, Bibliobus L’Aquila, Associazione Capodacqua Viva, Associazione Monte Vettore, C.A.S.A – Cosa Accade Se Abitiamo (Ussita), Circolo Arci di Collebrincioni, Circolo Arci Querencia, Circolo Naturalistico Novese, In Cammino per Camerino, IoNonCrollo, Italia Nostra Sezione L’Aquila, Kindustria, La Fonte della Tessitura – Campotosto, Laga Insieme, Quinta Giusta, RicostruiAMO Fiastra, Panta Rei L’Aquila, Pie Vettore (Pretare), Pro loco Campi di Norcia, Pro loco Campotosto, Pro loco Ussita 7.1, Sibillini Lab, Tenuta Scolastici, Terre in Moto Marche, Un Aiuto concreto per i Sibillini, Villanova di Accumuli Onlus, We Are Norcia.

Per maggiori informazioni: www.movimentotellurico.it

Tel. 339 2287563 – info@movimentotellurico.it