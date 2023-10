"Sono Stati Loro". Confermate le accuse della 19enne nel caso di stupro a Palermo

Oggi si è svolto l'incidente probatorio relativo al terribile caso di stupro avvenuto a Palermo quasi tre mesi fa. La vittima, una giovane palermitana di 19 anni, ha ribadito le sue accuse e confermato il racconto degli eventi, puntando il dito contro il cosiddetto "branco" che avrebbe partecipato alle violenze. Durante l'incidente probatorio, tenutosi davanti al giudice per le indagini preliminari, la giovane ha ripercorso la terribile notte in questione, rispondendo alle domande dei magistrati e degli avvocati.

La ragazza ha mantenuto la sua calma e ha risposto in modo deciso anche alle domande degli avvocati difensori degli accusati, tutti detenuti da diversi mesi. Questo incontro ha avuto luogo come un vero e proprio faccia a faccia, con la vittima presente in una sala e gli imputati in un'altra. La giovane ha enfatizzato che non si trattò di un rapporto consensuale, contraddicendo così la tesi della difesa.