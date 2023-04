Sono aquilani i Campioni Regionali 2023 che rappresenteranno l’Abruzzo alle finali Nazionali di Kara

Grande soddisfazione e lustro per la città per l’ottima prova degli atleti aquilani durante le fasi di qualificazione per i Campionati Nazionali di Karate FIJLKAM specialità kata.

Sabato 15 Aprile 2023, si sono svolti a Chieti presso il Palasport “Colle dell’Ara” i Campionati Regionali di Karate FIJLKAM per la categoria Esordienti (nati 2010-2011), competizione alla quale hanno accesso solamente le società FIJLKAM. La gara era valida per la qualificazione alle finali Nazionali.

Gli atleti del CPGA Karate L’Aquila, guidati dal Maestro Benedetto Arnone ed allenati in collaborazione con il Maestro Armando Matarelli, hanno ottenuto ottimi risultati. Nel dettaglio:

Mariasole D’Ascenzo, medaglia d’Oro e titolo di Campionessa Regionale specialità Kata, Filippo Morelli, medaglia d’Oro e titolo di Campione Regionale specialità Kata; Morelli anche nel 2022 aveva conquistato il titolo di Campione Regionale.

Ottimo risultato anche per Filippo Caraccia che al suo primo esordio nella categoria FIJLKAM, piazzandosi dietro al suo compagno di squadra Morelli, si è aggiudicato la medaglia d’Argento.

Questa competizione valida come fase regionale del Trofeo CONI, consentirà inoltre a Mariasole D’Ascenzo e Filippo Morelli di rappresentare l’Abruzzo alla finale Nazionale del Trofeo CONI 2023 che si svolgerà in Basilicata – Costa Ionica (MT) dal 21 al 24 settembre 2023.

D’Ascenzo, Morelli e Caraccia rappresenteranno i colori dell’Abruzzo alle Finali Nazionali FIJLKAM che si svolgeranno il 6 e 7 maggio 2023, presso il Centro Olimpico – FIJLKAM, PalaPellicone di Ostia (Roma).