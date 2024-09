Sospese le ricerche di un 35enne sul Gran Sasso per scarsa visibilità

Le operazioni di ricerca per trovare Giorgio Lanciotti, un 35enne di Roseto degli Abruzzi, sono state interrotte oggi a causa della scarsa visibilità nelle aree montuose del Gran Sasso. Lanciotti era scomparso il 21 settembre durante un'escursione solitaria. Nel contempo, continuano le ricerche per un altro disperso, Italo Basilico, un fungaiolo di 70 anni di Spoltore, che risulta mancante da martedì scorso mentre cercava funghi sul Voltigno, in provincia di Pescara.

Il giovane Lanciotti, prima di scomparire, aveva parcheggiato la sua auto nella zona di Cima Alta, a circa 1.600 metri di altitudine, non lontano da un camping. Dopo aver intrapreso il cammino verso la cima orientale del Gran Sasso, passando per il rifugio Franchetti, la sua famiglia ha lanciato l’allerta il giorno successivo, rendendosi conto che non era rientrato a casa.

D'altra parte, Basilico è scomparso il 24 settembre mentre si trovava nella zona di Villa Celiera. Il fratello, che lo accompagnava, ha dato l'allerta dopo aver perso di vista il fungaiolo. Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo stanno attualmente perlustando i salti e i corsi d'acqua della zona per cercare di rintracciare Basilico. Le ricerche continuano con grande impegno, nonostante le difficoltà legate alle condizioni meteo avverse.