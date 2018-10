Sospetta auto bomba vicino Prefettura di Pescara la bonifica degli artificeri tranquillizza la città

Allarme bomba a Pescara per un'auto sospetta, un pick up Toyota, parcheggiata nei pressi dell'ingresso principale di Prefettura e Provincia, e a cinquanta metri da Palazzo di Città, in Piazza Italia.

Tutta la zona è stata isolata e le strade adiacenti chiuse al traffico veicolare e dei pedoni. Sul posto uomini di polizia, carabinieri e vigili urbani.

È rientrato l'allarme in Piazza Italia a Pescara dove l'auto sospetta, parcheggiata nei pressi della Prefettura è stata bonificata dagli artificieri.

Le indagini delle forze dell'ordine proseguono per rintracciare il proprietario dell'auto, un pick up Toyota, parcheggiata in una zona riservata. Il giovane al momento non è stato ancora rintracciato.