Sovvenzioni Culturali: La Giunta Biondi Sotto Accusa per un Finanziamento

In un'accorata denuncia pubblicata su Facebook, l'avvocato Fausto Corti ha sollevato pesanti critiche contro la Giunta del sindaco Pierluigi Biondi, accusandola di aver violato il regolamento comunale riguardante i finanziamenti alle attività culturali.

Secondo Corti, il regolamento comunale stabilisce che le sovvenzioni possono essere concesse esclusivamente a:

Associazioni con sede all'Aquila; Iniziative che si tengono nel comune dell'Aquila.

Tuttavia, l'avvocato ha evidenziato come la Giunta Biondi abbia approvato una sovvenzione di 50.000 euro alla Pro Loco di Scoppito, un'associazione con sede a Scoppito, per organizzare uno spettacolo che si svolgerà anche a Scoppito. Oltre alla somma stanziata, il finanziamento includeva anche la fornitura di palco, transenne e navette per il parcheggio.

"Sono chiare le regole, eppure sono state ignorate," ha dichiarato Corti nel suo post, invitando a riflettere su come sia stato possibile bypassare i criteri stabiliti. La sua denuncia ha sollevato un acceso dibattito tra i cittadini, che ora chiedono trasparenza e spiegazioni dalla Giunta Biondi riguardo alla controversa decisione.

Il caso mette in luce la necessità di una rigorosa osservanza delle normative e l'importanza di mantenere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali. La comunità resta in attesa di una risposta ufficiale da parte del sindaco Biondi e della sua Giunta.

Cosa ha scritto Corti nel suo post:

